AREA B. TRENTAMILA ACCESSI AL PORTALE ON LINE, IN DUE ORE CENTO VISITATORI ALL’INFOPOINT

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 febbraio 2019 – Primo giorno di attività per il portale Internet di Area B, che ha contato trentamila accessi molti dei quali indirizzati a verificare, attraverso l’inserimento della targa, se i veicoli possono entrare nella nuova ztl. Dalle 13:00, quando il sito è andato on line, alle 18.00 sono state effettuate 250 registrazioni.

Il sito web https://areab.atm.it/ è stato sviluppato da Atm che sta tuttora facendo una serie di stress test per renderlo stabile e in grado di gestire centinaia di utenze anche in contemporanea. Aperto al pubblico, sempre dalle 13:00, anche l’info point che in due ore di attività ha ricevuto un centinaio di cittadini, per lo più interessati a capire le modalità di registrazione e come funziona la più grande ztl d’Italia che blocca l’ingresso a Milano dei veicoli più inquinanti. Lo sportello si trova nel mezzanino della stazione Duomo della M1 ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 15.30.

Redazione