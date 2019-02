ARRESTI VALTELLINA, DE CORATO E SERTORI: PLAUSO ALLE FORZE DELL’ORDINE, LINEA DURA CONTRO CHI SPACCIA

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 21 febbraio 2019 – In merito alle indagini dei Carabinieri

del Comando di Sondrio che hanno portato all’esecuzione di 25

misure cautelari nei confronti di altrettanti soggetti, quasi

tutti di origine nigeriana e richiedenti asilo, accusati di

spaccio prevalentemente in un parco pubblico di Morbegno, sono

intervenuti gli assessori regionali Riccardo De Corato e Massimo

Sertori.

DE CORATO: CONTRASTARE MAFIA NIGERIANA – “Ringrazio i militari

dell’Arma – ha affermato l’assessore regionale alla Sicurezza,

Immigrazione e Polizia Locale Riccardo De Corato – per l’ottimo

lavoro svolto. Gli arresti di oggi confermano che la mafia

nigeriana nella nostra regione sta prendendo il controllo dello

spaccio della droga ed ha colpito anche Morbegno. In Lombardia

dal 1990 esistono gruppi criminali stranieri ben radicati, che

nel tempo sono riusciti a diventare vere e proprie

organizzazioni mafiose, come confermato nelle diverse relazioni

della Direzione Investigativa Antimafia”.

INTENSIFICARE I CONTROLLI – “Non è il primo caso di nigeriani

richiedenti asilo – ha aggiunto – ‘impegnati’ nello spaccio di

sostanze stupefacenti. Secondo l’Istat, inoltre, nel 2016 in

Lombardia più del 55% dei denunciati per droga era straniero.

Occorre intensificare i controlli non solo nelle varie

strutture, ma anche su richiedenti asilo e immigrati provenienti

dalla Nigeria”.

SERTORI: PENE SEVERE PER SPACCIATORI RICHIEDENTI ASILO – “Voglio

ringraziare i Carabinieri – ha commentato l’assessore regionale

agli Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni Massimo Sertori –

per aver fermato immigrati che spacciavano stupefacenti anche a

minorenni nei pressi di un parco frequentato da bambini e

famiglie. Sarebbero questi i richiedenti asilo che arrivano in

Italia?”

POSITIVO LAVORO DEL MINISTERO DELL’INTERNO – “Concordo con il

ministro dell’Interno Matteo Salvini – ha concluso Sertori –

quando dice che vuole stroncare il ‘business’ dell’accoglienza

dei clandestini. È inoltre giusto che chi viene condannato per

spaccio di sostanze stupefacenti sconti pene esemplari nel

proprio Paese d’origine”.

