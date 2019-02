IL COMUNE DI MILANO E GLI ABITANTI DEL “VILLAGGIO DEI FIORI” INSIEME PER LA CURA DEL QUARTIERE

Firma Lettera di Intenti



(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 febbraio 2019 – Il Comune di Milano e il Comitato degli abitanti del Villaggio dei fiori, un quartiere costituito prevalentemente di case ERP nella periferia sud ovest accanto al Lorenteggio, hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per la cura di quella parte della città.

Con la firma della Lettera di Intenti tra gli assessori Gabriele Rabaiotti (Casa) e Pierfrancesco Majorino (Politiche sociali), il presidente del Municipio 6 Santo Minniti, la presidente del Comitato Giovanna Feroldi e i vice presidenti Angelo Fiori, Alide Venturini e Bruno Baraldi, il Comitato Villaggio dei Fiori, l’Amministrazione e il Municipio 6 si impegnano a mantenere una collaborazione effettiva e duratura per tutelare l’assetto storico del quartiere e per assicurare la cura e il decoro dei luoghi.

Casette a schiera

A questo scopo è stato avviato un Tavolo di confronto a cui il Comune prenderà parte per discutere con gli abitanti di problematiche ambientali o sociali e che potrà essere il luogo per condividere nuovi progetti e iniziative, nel rispetto delle procedure amministrative e della fattibilità economica e tecnica.

“Avviare percorsi di dialogo e collaborazione proficui tra il Comune e la cittadinanza attiva che ha a cuore la cura dei luoghi della città – dichiarano gli assessori Rabaiotti e Majorino – è uno dei modi per tutelare i quartieri di Milano con azioni complementari che trovano il sostegno di chi quei quartieri storici li vive ogni giorno. Per questo motivo ci auguriamo che questo accordo di collaborazione, primo a Milano, possa essere un modello da replicare in altre zone della città”.

Dopo tanto lavoro è stata una grande soddisfazione porre le basi per una forma di collaborazione continuativa con le Istituzioni – ha affermato il Presidente del Comitato Villaggio Dei Fiori Giovanna Feroldi. Sono certa che questa collaborazione produrrà ottimi risultati.

Case costruite in diritto di concessione

Il Villaggio dei fiori è un agglomerato di case che si estende tra le vie Lorenteggio, dei Giaggioli e dei Gigli all’interno del Municipio 6. È formato da varie tipologie abitative: stecche di casette a schiera, case costruite su concessione di terreno del Comune e 52 casette singole prefabbricate, donate nel 1953 al Comune di Milano dalla ditta svedese Saffa e posizionate su terreni anch’essi donati al Comune da una nobile famiglia milanese.

Info: dr.ssa Giovanna Feroldi 368 7208941

V.A.