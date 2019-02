Milano. Due incidenti in moto, in via Lorenteggio e in via Diomede

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 20 febbraio 2019 – Questa sera due gravi incidenti in moto si sono verificati in via Diomede, in zona Ippodromo del Galoppo, e in via Lorenteggio.

Il primo si è verificato in via Diomede, all’altezza di via Alcamo, dove un 31enne per una caduta dalla moto è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano.

Il secondo sinistro stradale si è verificato in via Lorenteggio all’altezza del civico 42, tra un’auto e una moto. Il centauro, un 27enne, è stato soccorso da un’ambulanza della Croce Viola Rozzano ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Policlinico di Milano.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale per i rilievi

V. A.