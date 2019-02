Milano. INNOVAZIONE. VICEPRESIDENTE SALA HA PREMIATO STUDENTE DI GALLARATE ESPERTO DI AERONAUTICA. MATTEO PONZIANI VINCITORE AL GLOBAL SUMMIT DI SHENZEN (CINA)

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 febbraio 2019. A dicembre ha vinto il Model ICAO Forum

al Global Summit di Shenzhen, ora lo studente lombardo di

Gallarate/VA Matteo Ponziani, iscritto al Corso di Laurea in

Scienze e Tecnologie del Trasporto Aereo dell’Università

Giustino Fortunato, ha ricevuto anche uno speciale

riconoscimento dalla Regione Lombardia attraverso il

vicepresidente Fabrizio Sala, assessore regionale alla Ricerca,

Innovazione, Università e internazionalizzazione delle imprese.

PRIMO SU 180 STUDENTI CON PROGETTO SU DRONI – Matteo Ponziani ha

conquistato il podio cinese grazie ad un progetto nel settore

dei droni presentato alla competizione di Shenzhen cui hanno

partecipato ben 180 studenti provenienti da 27 Università di 28

Stati dei 5 continenti.

VALORIZZARE TALENTI – “Regione Lombardia è orgogliosa dei suoi

giovani che ricevono importanti attestati nel mondo. Il comparto

aereonautico – ha dichiarato il vicepresidente Fabrizio Sala – è

molto forte, soprattutto nella Provincia di Varese, e punta

sulla valorizzazione dei talenti per sfruttare le potenzialità

di un settore in crescita. Complimenti a Matteo per il suo

lavoro e un augurio sincero che i suoi studi lo portino a

raggiungere le più grandi soddisfazioni personali”.

LOMBARDIA REGIONE CON FORTE SPIRITO INNOVATIVO E FORMATIVO –

“Sono grato al vicepresidente Sala per il suo entusiasmo e la

sua partecipazione. Il comparto aereonautico con il corso di

laurea che sto frequentando – ha commentato Matteo Ponziani,

dopo aver ricevuto il riconoscimento da parte di Regione

Lombardia – ha necessità di essere valorizzato e implementato

con misure ad hoc e con una formazione continua e sempre più

professionale. La Lombardia si conferma una regione con un forte

spirito innovativo e formativo ed è stato un vero piacere sapere

che le nostre istituzioni seguano con grande interesse il

percorso di noi studenti”.

Nella competizione in Cina, Matteo ha fatto parte del team

-coordinato dal funzionario Icao Philip Dawson – dedicato ai

progetti sui velivoli senza pilota insieme a studenti

provenienti da Francia, da Norvegia, da Singapore e da sette

università cinesi. Matteo evidenzia di avere potuto acquisire

grazie all’e-learning “una formazione innovativa per il

trasporto aereo come i nuovi aspetti manageriali per la gestione

di una compagnia aerea o la gestione della logistica a terra”.

Dopo il podio in Cina, lo studente guarda ‘con ottimismo’ al suo

futuro di lavoro e, pur essendo nato a Varese, continua on line

la sua formazione nell’ateneo di Benevento.

OLTRE 600.000 POSTI DI LAVORO NEI PROSSIMI 10 ANNI – Nel settore

del trasporto aereo “La domanda di nuove professionalità, e

quindi l’offerta di occupazione, sono in crescita” ha affermato

Ponziani, riferendo che proprio al summit di Shenzhen esperti

dell’Icao “hanno messo in evidenza come nel trasporto aereo si

stia andando verso un gap di alcune specifiche competenze per le

quali si stimano in oltre 600.000 i nuovi posti di lavoro da

coprire nei prossimi 10-20 anni”.

V.A.