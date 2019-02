Milano. On. Morelli (Lega): “Area B, Sindaco sordo alle istanze della Citta”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 febbraio – Non solo cittadini delle periferie e dell’hinterland, commercianti e artigiani, persino Aci Milano si vede costretta a dire la sua di fronte ad un sindaco incapace di ascoltare le voci del territorio che lanciano il campanello d’allarme sulla peggiore contraddizione della storia di Milano con Area B, blocco delle auto dei meno abbienti, contestuale al piano di aumento del prezzo del biglietto del tram. Migliorare la qualità dell’aria é un obiettivo comune che Sala rischia di far perdere a Milano scegliendo di combattere una guerra istituzionale su tutti i fronti per sue mire politiche personali mettendo sé stesso sopra gli interessi della Città” così interviene il Capogruppo della Lega a Palazzo Marino on. Alessandro Morelli.

