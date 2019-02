MILANO. PARI OPPORTUNITÀ: ONLINE IL VADEMECUM PER REALIZZARE PANCHINE ROSSE IN CITTÀ

Assessore Galimberti: “Tutti, a partire dalle scuole, possono fare la propria parte per lasciare unsegno concreto di rifiuto della violenza sulle donne”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 febbraio 2019 – È online da oggi il vademecum per chiunque – cittadini, scuole, comitati, associazioni – voglia realizzare una panchina rossa in città, come simbolo di rifiuto della violenza nei confronti delle donne. Le regole per fare richiesta sono state illustrate durante la presentazione del libro #panchinerosse, a cura di Marta Ajò, che raccoglie le immagini e le storie di queste panchine.

“Questi simboli devono ricordarci ogni giorno di non essere indifferenti a nessun tipo di violenza –ha commentato l’assessore all’Educazione Laura Galimberti durante la presentazione all’Auditorium Lattuada – e tutti, a partire dalle scuole,possono fare la propria parte per lasciare un segno tangibile. Le panchine rosse non sono solo memoria, ma anche speranza ed è per questo che vogliamo agevolarne l’installazione nelle scuole, perché bambini e bambine, ragazzi e ragazze sono il nostro futuro”.

Per realizzare la propria panchina, una scuola, un’associazione o un comitato – in accordo con il tecnico del verde del Municipio di riferimento (nel vademecum tutti gli indirizzi) – identifica la panchina da trasformare in panchina rossa e manda poi richiesta con foto, planimetria, testo della targa da apporre e data dell’inaugurazione. Una volta ricevuta l’autorizzazione potrà poi provvedere in autonomia alla tinteggiatura, alla realizzazione e posa della targa e, negli anni, al mantenimento o ripristino in caso di deterioramento o danneggiamento.

Alla presentazione di oggi erano presenti anche alcuni giovani studenti dell’Istituto Comprensivo Teodoro Ciresola, che inaugurerà la propria panchina il prossimo 8 marzo, e dell’Istituto Cellini di Valenza.

