NEBBIA. 100 VEICOLI COINVOLTI SULLA A22 ALL’ALTEZZA DI NOGAROLE ROCCA (VERONA)- VIDEO

(mi-Lorenteggio.com) Verona, 21 febbraio 2019 – Oltre alla serie di incidenti avvenuto lungo la A1, tra Milano Sud e la Bassa Lodigiana, sull’Autostrada Milano-Napoli, per la quale è stata resa necessaria, per permettere le operazioni di soccorso la chiusura di entrambe le carreggiate, sulla A22 la nebbia ha provocato incidenti.

Oltre 100 automezzi coinvolti stamattina in due tamponamenti sull’autostrada A22 al km 237 in direzione Nord e al km 232 in direzione Sud. Le sette squadre dei Vigili del fuoco, che sono intervenUte, hanno soccorso gli autisti rimasti bloccati all’interno dei veicoli e successivamente hanno ripristinato le condizioni di sicurezza nell’area interessata dall’incidente.

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/7XzRVbtlb18″ frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>