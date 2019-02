SANITÀ. GALLERA A CONGRESSO FIMMG: RIFORMA EPOCALE, OTTIMO LAVORO SVOLTO DA MEDICI DI FAMIGLIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 febbraio 2019 – La riforma socio sanitaria della

Regione Lombardia sta funzionando grazie all’intenso lavoro

svolto dai medici di famiglia, e in particolare dalla FIMMG, che

stanno attuando un’intensa opera di sensibilizzazione e di presa

in carico del paziente cronico.

È questo, in sintesi, il messaggio formulato oggi dall’assessore

al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera nel corso del

suo intervento di salito al Congresso regionale della FIMMG.

“Dei 310.000 pazienti che hanno attivato il percorso di presa in

carico – ha detto Gallera – ben 245.829 sono stati arruolati dai

Medici di Medicina Generale o dai Pediatri di libera scelta,

riuniti in forma cooperativa. La sottoscrizione successiva del

patto di cura, con la definizione di un piano di assistenza

individuale, è avvenuta in 201.266 casi attraverso i medici di

base, a testimonianza dell’efficacia del loro ruolo proattivo,

informativo e propositivo nella vita dei cittadini”.

In questi mesi Regione Lombardia, insieme alla predisposizione

di formule incentivanti a sostegno dei medici, sta lavorando

alla realizzazione di una piattaforma informatica moderna e

funzionale, con la finalità di armonizzare e ottimizzare

l’attività di gestione e consultazione delle agende per la

prenotazione delle visite specialistiche e degli esami. Si

tratta di una forma concreta di integrazione fra “ospedale e

territorio” che rappresenta uno dei pilastri della riforma.

Il tema della cronicità viene affrontato con un approccio

totalmente innovativo: la definizione dei corretti stili di vita

in tema di prevenzione, la creazione di un percorso diagnostico

e terapeutico individuale, a domicilio e in ospedale con tempi

certi e adeguati, la verifica della reale efficacia delle cure”.

“Il medico di famiglia – ha Gallera – è una figura fondamentale

nella vita delle persone e con la nostra riforma abbiamo

l’obiettivo di esaltarne questa vocazione”.

Redazione