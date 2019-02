TAV: PIZZUL E PILONI (PD), “MOZIONE PRESENTATA ALLA CAMERA È UNO SCHIAFFO A TUTTO IL NORD”

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 21 febbraio 2019 – “La mozione anti-Tav presentata da Lega e M5S in Parlamento è uno schiaffo a tutto il Nord, con buona pace della Lega che una volta diceva di volerlo rappresentare. Se questa mozione passerà che cosa dirà il presidente Fontana? E che cosa diranno i consiglieri della Lega che il 15 gennaio hanno votato una nostra mozione in Regione Lombardia che chiedeva al governo di garantire la prosecuzione dell’opera? Il governo Lega M5S nuoce gravemente alla salute del Nord e dell’Italia intera.”

Lo dichiarano il capogruppo Pd in Regione Lombardia Fabio Pizzul e il consigliere regionale Matteo Piloni, primo firmatario della mozione passata in Consiglio regionale, alla notizia del testo presentato alla Camera da esponenti di Lega e Movimento 5 Stelle che, se approvato, impegnerà il Governo a “ridiscutere integralmente il progetto della linea Torino – Lione”.

Il 15 gennaio il Consiglio regionale aveva approvato, con la sola contrarietà dei cinquestelle, una mozione proposta dal Pd che ha impegnato il presidente Fontana e tutta la Giunta regionale a sostenere il proseguimento dei lavori di realizzazione della TAV.

