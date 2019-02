TRIPIEDI, M5S: I DATI INPS CERTIFICANO LA BONTA’ DEL LAVORO DEL GOVERNO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 febbraio 2019. «Grazie alle politiche del Governo del Cambiamento e del Decreto Dignità, il 2018 si è chiuso con una forte crescita dei contratti a tempo indeterminato. A confermarlo sono i dati appena pubblicati dall’INPS». A dirlo, il Vicepresidente della Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati, Davide Tripiedi.

«A dispetto di quanti avevano ribattezzato la manovra come “decreto disoccupazione”, l’Inps ha certificato che nel 2018 le assunzioni sono aumentate del 5,1%, i contratti a tempo indeterminato sono cresciuti del 7,9%, i contratti di apprendistato del 12,1%, quelli stagionali del 6,4% e per i contratti a tempo determinato si registra una significativa dinamica negativa pari a -4,5% nell’ultimo bimestre».

«Questi dati – prosegue il deputato pentastellato – vengono pubblicati nella stessa giornata in cui il candidato alla segreteria del PD Maurizio Martina si copre di ridicolo affermando che il suo partito rappresenta i lavoratori quando invece è proprio il suo partito ad averli massacrati facendoli sprofondare nella precarietà e cancellando i loro diritti sociali conquistati in anni di battaglie».

«A differenza di quanto fatto dai nostri predecessori, con questi dati l’Inps certifica la bontà del lavoro di questo Governo e, in particolar modo, del Ministro del Lavoro Luigi Di Maio. Stiamo andando nella giusta direzione e continueremo su questa strada per riconsegnare stabilità e certezze per il futuro dei lavoratori e delle loro famiglie. Mentre gli altri parlano, noi facciamo i fatti!».

V.A.