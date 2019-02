Busto Arsizio. Ritrovata la minorenne allontanatasi da casa

(mi-lorenteggio.com) Busto Arsizio (VA), 22 febbraio 2019 – Ieri sera, una minorenne di 17 anni è sparita da casa, subito, dopo la denuncia dei familiari, sono entrate in azione due squadre dei Vigili del Fuoco insieme agli specialisti del T.A.S. (Topografia Applicata al Soccorso), e alla U.C.L. (Unità di crisi locale), allestendo il campo base in via De Crutis.

Stamane, dopo un’attività di indagine, la Polizia di Stato l’ha ritrovata a casa di un amico e compagno di scuola.

Motivo dell’allontanamento da casa sarebbe un litigio con i genitori ha approfittato di un loro attimo di distrazione per uscire con solo con indosso solo ciabatte e pigiama.

