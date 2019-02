Cesano Boscone. “Gli invisibili”: i disabili in carcere

Gli esiti del progetto rivolto a persone con disabilità sottoposte all’autorità giudiziaria verranno presentati il 26 febbraio nella sede della Camera del lavoro metropolitana di Milano

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 22 febbraio 2019 – Martedì 26 febbraio dalle ore 14, nella sala Buozzi della Camera del lavoro metropolitana, in corso di Porta Vittoria 43 a Milano, verranno presentati gli esiti del progetto “Gli invisibili. Disabilità tra carcere e territorio”, che ha visto il Comune di Cesano Boscone partner associato.

L’iniziativa era rivolta a persone con invalidità di tipo fisico e di tipo psichico sottoposte all’autorità giudiziaria nei tre istituti penali milanesi (le carceri di San Vittore, Bollate e Opera) e in misura alternativa sul territorio di Milano e Città metropolitana.

“Siamo soddisfatti di aver partecipato a questo progetto – dichiara l’assessora alle politiche di welfare locale Mara Rubichi – che ci ha permesso di offrire a persone particolarmente fragili un percorso di reinserimento nella società. Un’opportunità di riscatto per chi proviene da un passato problematico: includere significa ridare fiducia e lavorare affinché chi è rimasto ai margini della società, e quindi ‘invisibile’ per un periodo, possa invece comprendere e superare il proprio disagio, tornando a essere una risorsa positiva”.

Laboratori di agricoltura sociale e di artigianato artistico, progetti di reinserimento individuale attraverso il disability manager, percorsi di supporto al reinserimento lavorativo con tirocini propedeutici, accoglienza abitativa temporanea in appartamenti protetti a Milano con personale specializzato: sono gli interventi messi in atto dal progetto con l’obiettivo di affiancare “gli invisibili”, individui la cui permanenza in istituto necessita di particolari condizioni o risulta incompatibile con il loro stato di salute.

Il progetto “Gli invisibili” è stato realizzato dal Consorzio SiR (come Ente capofila) nell’ambito del Programma Operativo Regionale “Opportunità e inclusione”, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo. La partecipazione del Comune di Cesano Boscone come partner non ha avuto alcun costo.

Redazione