MODA. MILANO: SPECCHIO, TAJANI E UGUCCIONI: “DOMANI IN SALA ALESSI SFILIAMO PER ABBATTERE I PREGIUDIZI”

(mi-Lorenteggio.com<9 Milano 22 febbraio 2019 – “Sfiliamo per abbattere i pregiudizi” è il nome dell’evento al quale parteciperanno domani, sabato 23 febbraio, alle 14:30 in Sala Alessi a Palazzo Marino, la vicepresidente del Consiglio comunale Beatrice Uguccioni, l’assessore al Lavoro, Moda e Design Cristina Tajani e Laura Specchio, presidente Commissione Lavoro, Moda e Design.

Promosso dalla Presidenza del Consiglio comunale in collaborazione con associazioni che si occupano di moda e di coesione sociale, “Sfiliamo per abbattere i pregiudizi – ha detto la vicepresidente del Consiglio comunale, Beatrice Uguccioni – è un’occasione per guardare la moda sotto un’altra prospettiva, più vicina alla realtà del nostro quotidiano”.

L’evento “nasce per dare uno stimolo e un apporto alla moda nelle sue ammirabili e fantastiche diversità. Ago e filo, affiancati a estro e originalità, daranno vita ad abiti che verranno indossati da modelle anche diversamente abili e curvy, al fine di superare le barriere che ancora oggi esistono”.

Interverranno Massimo Restivo, vicepresidente United Planet Onu, Mariana Veintimilla, presidente Associazione Casa della Moda, Franco Tucci, presidente Associazione Insieme Multietnico. Si esibiranno le artiste Emanuela Scirea, Yulia Markudinova e Gabriela Benavides.

Redazione