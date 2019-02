PD. Democratici per Milano: appuntamenti e riflessioni in vista delle primarie

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 febbraio 2019 – Proseguono gli incontri sui territori in vista delle Primarie aperte a tutti gli elettori che si terranno il 3 marzo.

Segnaliamo che mercoledì 27 febbraio alle ore 21.00 presso la Fonderia Napoleonica in Via Thaon De Revel 21 a Milano ci saranno Paolo Gentiloni e Marco Minniti per un incontro sul tema “Sinistra è Europa” a cui interverrano anche Pietro Bussolati, Tonia Cartolano, Patrizia Toia, Sara Santagostino, Giulia Pelucchi, Yuri Santagostino, Beatrice Uguccioni.

Altri incontri sono:

Venerdì 22 febbraio alle ore 20.45 “Per un nuovo patto del lavoro” presso il Circolo PD in Via Cesare Battisti 10 a San Maurizio al Lambro/ Cologno Monzese (MI). Intervengono: Pierfrancesco Majorino, Alessandro Del Corno, Franco Mirabelli, Maria Luisa Gnecchi, Elena Buscemi, Luciano Cetrullo, Antonio Perna, Giuseppe Ucciero, Cesare Damiano.

Venerdì 22 febbraio alle ore 21.30 “Vince il PD: le tre mozioni a confronto” organizzato dal PD del Municicpio 8 presso la Polisportiva Garegnano in Via Lampugnano 80 a Milano. Intervengono: Emilia De Biasi (mozione Zingaretti), Ada Lucia De Cesaris (mozione Giachetti), Lisa Noja (mozione Martina).

Sabato 23 febbraio alle ore 15.30 “Diritti, legalità, solidarietà, Europa. Piazza Grande Adda Martesana” presso la Biblioteca Comunale in Via Dante Alighieri 4 a Cassano D’Adda (MI). Intervengono: Franco Mirabelli, Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Barbara Pollastrini.

Sabato 23 febbraio alle ore 18.00 “Area Metropolitana Milanese: tra sviluppo e sostenibilità” presso la Sala Consiliare in Viale Vittorio Veneto 18 a Novate Milanese (MI). Intervengono: Franco Mirabelli, Pierfrancesco Maran, Carlo Borghetti, Elena Buscemi, Luca Elia, Stefano Facchi, Calogero Mancarella.

Domenica 24 febbraio alle ore 16.30 “Europa quale futuro?” con Brando Benifei e Franco Mirabelli al Circolo PD in Via Sant’Antonio 35 a Cinisello Balsamo (MI).

Lunedì 25 febbraio alle ore 21.00 “Il circolo virtuoso del lavoro: sviluppo, imprese, diritti” presso la Sala Consiliare in Via Risorgimento 1 a Melegnano (MI). Intervengono: Alberto Ronchi, Franco Mirabelli, Paola De Micheli, Paola Bocci, Alessandro Lambri, Sinan Al Qudah, Pieluigi Corsini, Rodolfo Bertoli.

Lunedì 25 febbraio alle ore 21.00 “La parola alla democrazia: innovazione, lavoro, Europa” presso CentRho in Piazza San Vittore a Rho (MI). Intervengono: Simona Malpezzi, Carlo Borghetti, Lorenzo Chiapella.

