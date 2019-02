Rozzano. Area Sud dichiarazione stampa

Che dire nulla di nuovo sotto il sole …

Quello che avevamo previsto come forza politica si sta avverando e le nostre preoccupazioni sono più che fondate!

La società Area Spa attraversa un’importante crisi aziendale evidenziata soprattutto dall’ultimo bilancio ora finalmente disponibile del 2017 e in questi giorni ha presentato in tribunale il concordato preventivo con riserva –cosiddetto concordato in bianco ai sensi dell’art 161 L.F. Ovviamente ci auguriamo che vada tutto per il meglio , ma è chiaro che il tempo a disposizione per presentare un piano di risanamento è breve. Ci chiediamo quali saranno le ripercussioni sui nostri bilanci consolidato e previsionale dove su entrambi avevamo presentato pregiudiziali in consiglio comunale , in quanto Area Sud non aveva presentato il bilancio utile a concorrere alla formazione del consolidato rendendolo così zoppo . Non avere in quelle fasi una situazione aggiornata non aveva consentito a nostro giudizio una valutazione corretta e adeguata della situazione complessiva finanziaria . Attendiamo la convocazione del prossimo consiglio comunale nel quale l’amministrazione dovà anche rispondere alla nostra interrogazione sulla società partecipata Area Sud partecipata indiretta del nostro Comune attraverso Ama spa nella misura del 40,97% . Anche per Ama spa non potranno non esserci ovviamente ricadute di cui dovrà farsi carico ormai la prossima amministrazione visto che a maggio si voterà per le comunali. Quanto registrato riteniamo che non possa prescindere anche da una evidente responsabilità politica nella gestione della cosa pubblica , posto che il 75% della società Area Sud spa è di proprietà pubblica. Ad oggi l’amministrazione pur di non prendersi come al solito alcuna responsabilità tenta di mettere il bavaglio alle opposizioni ! Ma l’esito della mala gestione è’ ormai sotto gli occhi di tutti!