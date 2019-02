Tecnologia e bambini: un binomio sempre più stretto

Milano, 22 febbraio 2019 – C’è un filo sottilissimo ed indissolubile che lega i bambini alla tecnologia. Le nuove generazioni, infatti, sembrano essere nate per utilizzare i nuovi strumenti tecnologici come se fosse un qualcosa di innato che spinge i nostri bambini ad imparare molto in fretta a maneggiare computer, smartphone e tablet.

Li vediamo smanettare su questi dispositivi tecnologici alla ricerca di giochi, musica e video dei personaggi più amati senza alcuna difficoltà. Per i nostri figli avere a che fare con le innovazioni tecnologiche è semplice, normale, immediato. Ed è per questo motivo che ci chiedono sempre più spesso di acquistare i nuovi prodotti in uscita, come i vari smartwatch pensati proprio per i più piccoli.

Come leggiamo in questo articolo di Techboom.it si tratta di strumenti utili non solo per i bambini, ma anche per i genitori che così possono sapere se i figli sono al sicuro o se stanno tornando da scuola dritti a casa. Come? utilizzando, ad esempio, la posizione GPS dello smartwatch del nostro bambino.

I migliori smartwatch per bambini permettono ai più piccoli di divertirsi con alcune funzioni incredibili come il registratore vocale che gli permette di cambiare voce con effetti divertenti, un pedometro ed otto giochi che possono essere riprodotti tramite il touch screen.

L’orologio insegna anche a leggere l’ora, con cinquanta diverse visualizzazioni digitali e analogiche in 3D. Lo smartwatch può effettuare e ricevere facilmente le chiamate. Si possono aggiungere fino a 5 membri della famiglia e 16 amici tramite l’app e grazie ad un insieme di GPS, GSM, WiFi e fotocamera consente ai genitori di individuare il proprio bambino, sia dentro ad edifici o fuori all’aria aperta. In caso di emergenza, il bambino può premere il pulsante SOS per avviare la modalità di emergenza, tramite la quale i membri della famiglia e/o le forze dell’ordine verranno immediatamente contattati. È inoltre possibile impostare delle zone sicure o una sorta di raggio virtuale attorno ad un’area specifica, ad esempio casa, scuola o casa di un amico.

Uno degli smartwatch più amati è progettato per essere indossato tutto il giorno e tenere traccia non solo delle attività svolte o dei passi percorsi, ma anche del sonno e dei “compiti” assegnati dai genitori. Può essere utilizzato in acqua, lo schermo è a colori e il cinturino personalizzabile è morbido ed elastico, progettato per essere comodo da indossare sia di giorno che di notte.

La tecnologia offre tantissime possibilità di sviluppo e crescita ai bambini che pochi anni fa non erano nemmeno immaginabili. Però va educato il proprio bambino ad utilizzare con moderazione le nuove tecnologie. Per questo motivo è fondamentale che il genitore sia il tutore del rapporto del figlio con la tecnologia. Limitarne l’uso con delle regole, stimolarlo ad attività motorie all’aria aperta, creare altri interessi. Se il bambino è particolarmente affezionato o ossessionato dall’oggetto tecnologico, bisogna aiutarlo a capire come limitarsi. Bisogna, dunque, insegnare ai nostri bambini il metodo per sfruttare al meglio i vari dispositivi tecnologici senza diventarne schiavi.

L. M.