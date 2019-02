La fibra ottica a Cesano Boscone: un incontro pubblico per conoscerla

(mi-Lorenteggio.com) Cesano Boscone, 23 febbraio 2019 – Martedì 26 febbraio alle ore 20.30 nella Sala delle carrozze di via D. Alighieri 47 verrà presentato il progetto “La fibra ottica a Cesano Boscone”. Per dare la possibilità ai cittadini di usufruire di servizi all’avanguardia nella logica della “città smart”, infatti, l’amministrazione comunale ha condiviso la proposta di progetto di Open Fiber, sottoscrivendo una convenzione che consegnerà a Cesano Boscone una nuova rete moderna.

Nella serata di martedì, verranno illustrati i vantaggi e le opportunità che la rete a banda ultra larga FTTH (Fiber To The Home) offrirà ai cittadini, alle attività e alle imprese del territorio. Saranno anche spiegate le modalità di attivazione del servizio e quelle di intervento delle imprese che stanno operando sul territorio per portare la fibra ottica direttamente nelle case dei cittadini.

Redazione