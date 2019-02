Lush e Genitori Antismog insieme per trasformare la città a misura di cittadino

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 febbraio 2019 – Lush, brand etico di cosmetici freschi e fatti a mano, rinnova il suo impegno per l’ambiente e supporta l’associazione Genitori Antismog con un appuntamento aperto al pubblico, sabato 23 e domenica 24 febbraio, presso il negozio Lush in Corso Buenos Aires 58, Milano.

Genitori Antismog si occupa di problemi dell’inquinamento dell’aria e del traffico in area urbana da circa 20 anni: l’obiettivo dell’associazione è migliorare le condizioni ambientali della città di Milano sensibilizzando l’opinione pubblica e spronando le istituzioni a mettere in atto politiche efficaci per rendere la città più vivibile, con aria meno inquinata, a misura di persona.

Per tutto il fine settimana i volontari di Genitori Antismog incontreranno i clienti nello store Lush di Corso Buenos Aires 58, per raccontare e far conoscere i progetti dell’associazione che si rivolgono ai vari utenti della città:: ai bambini con “Siamo Nati per Camminare”, ai commercianti con la rete dei”Negozi Amici dell’aria”, ai cittadini con “TréntaMi” (sperimentazione di Zona 30).

Lush darà un aiuto concreto all’associazione e donerà a Genitori Antismog tutti i proventi della vendita della crema Charity Pot (tranne l’IVA) che saranno raccolti durante il fine settimana del 23 e 24 febbraio presso il punto vendita di Corso Buenos Aires. I fondi raccolti supporteranno il progetto TréntaMI in Verde: il progetto è la seconda esperienza del format “TréntaMI”, una sperimentazione temporanea di ZONA 30, in collaborazione col Comune di Milano. Questa tipologia di ZONA 30 non si limita ad apporre cartelli con limiti di velocità sulla strada ma agisce introducendo elementi di arredo come fioriere e panchine, modificando il disegno della strada, inducendo così le auto a rallentare e al tempo stesso riqualificando la via e incentivandone l’uso. Grazie all’ aumento degli spazi pedonali migliora la convivialità sulla strada; la circolazione diventa più fluida e i negozi ritrovano slancio grazie alla circolazione delle persone. Grazie alle vendite della crema per mani e corpo Charity Pot, nel 2018 sono state sostenute in Italia oltre 100 piccole associazioni e gruppi di attivisti impegnati per la difesa dei diritti umani, dell’ambiente e degli animali, per un totale di oltre 450.000€.

Appuntamento:

sabato 23 e domenica 24 febbraio

Lush Milano Buenos Aires Corso Buenos Aires 58, Milano | sabato ore 10-20 e domenica ore 10-19.30

Redazione