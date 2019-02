SCI. SOFIA GOGGIA TRIONFA NELLA DISCESA DI CRANS MONTANA

Cancellato il supergigante maschile di Bansko

(mi-lorenteggio.com) Crans Montana, 23 febbraio 2019 – L’azzurra bergamasca Sofia Goggia, 26enne, ha vinto in 1.29.77 la discesa di Crans Montana. Oro olimpico l’anno scorso e vice campionessa mondiale ad Aare pochi giorni fa.E’ sesto trionfo in carriera in Coppa del mondo (il quarto in discesa) e il podio numero 25.

Al secondo posto la svizzera Joana Haehlen in 1.30.26 e terza in 1.30.29 l’austriaca Nicole Schmidhofer. Per l’Italia in classifica ci sono anche Federica Brignone buona 7/a in 1.30.55 e Nadia Fanchini 8/a in 1.30.60.

LIVE DH femminile Crans Montana (Sui)

1 GOGGIA Sofia ITA 1:29.77

2 HAEHLEN Joana SUI 1:30.26 +0.49

3 SCHMIDHOFER Nicole AUT 1:30.29 +0.52

4 GUT-BEHRAMI Lara SUI 1:30.35 +0.58

5 SUTER Corinne SUI 1:30.36 +0.59

6 VENIER Stephanie AUT 1:30.45 +0.68

7 BRIGNONE Federica ITA 1:30.55 +0.78

8 FANCHINI Nadia ITA 1:30.60 +0.83

9 FLURY Jasmine SUI 1:30.61 +0.84

10 MIRADOLI Romane FRA 1:30.81 +1.04

DELAGO Nicol ITA 1:31.06 +1.29

BASSINO Marta ITA 1:31.98 +2.21

CURTONI Elena ITA 1:32.41 +2.64

DELAGO Nadia ITA 1:33.41 +3.64

MARSAGLIA Francesca ITA ritirata

L’intensa nevicata della notte ha costretto gli orgnizzatori del supergigante maschie di Coppa del mondo a Bansko (Bul) a cancellare la gara in programma per oggi che non verrà recuperata. Pertanto rimangono solamente due gare di specialità alla fine della stagione: quella di Kvitfjell (Nor) di domenica 3 marzo e la finali di Soldeu (And) di giovedì 14 marzo. La classifica vede al comando l’austriao Vincent Kriechmayr con 236 punti davanti al connazion ale Matthias Mayer con 233 e a Dominik Paris con 230. A Bansko invece domenica 24 febbraio si disputa un gigante (ore 9.30 e 12.30) al quale prenderanno parte Giovanni Borsotti, Andrea Ballerin, Simon Maurberger, Manfred Moelgg, Giulio Bosca, Luca De Aliprandini e Riccardo Tonetti.

Redazione