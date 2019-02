Cantù conferma il successo della seconda giornata di Carnevale

(mi-Lorenteggio.com) Cantù, 24 febbraio 2019 – Il Carnevale di Cantù bissa il successo!

Anche per il secondo appuntamento dell’anno, ultimo per il mese di febbraio, il Carnevale di Cantù bissa il successo dell’esordio. Questa 93esima edizione della manifestazione convince sempre di più e richiama nella cittadina lariana un pubblico entusiasta.

Moltissimi gli accessi registrati e grande soddisfazione per il comitato organizzatore. Sono 3.683 paganti e 1.065 i ragazzi per un totale di 4.748 spettatori, un vero successo.

Anche alcuni dei giocatori della Pallacanestro Cantù sono venuti a godersi lo spettacolo con la famiglia.

Il prossimo appuntamento è per il 10 con la terza sfilata e si proseguirà poi con il gran finale di sabato grasso, il 9 marzo.

Shaheed Davis con la figlia su uno dei carri

PROGRAMMA CARNEVALE 2019

Programma Terza sfilata

3 MARZO 2019

Brianza parade Band – Veduggio

Carro di Truciolo

Il Coriandolo – Un coriandolo per la pace

(gruppo vincitore 2018)

La Maschera – Non tutti i pagliacci si trovano al Circo

Bentransema – Ma chi dṻ chi, saran ben o maltransema?

Baloss – Con la misera pensione mi sono ridottoun barbone

Sbandieratori e Musici Lariani

Lisandrin – Non se ne può più! Re Carnevale, pensaci tu!

Buscait – E il dolce è servito

Star Wars Friends – Como

Amici di Fecchio – Trotta il tempo…

Programma Gran sfilata

9 MARZO 2019

Carioca Dance Ballet – spettacolo brasiliano

Carro di Truciolo

Il Coriandolo – Un coriandolo per la pace

(gruppo vincitore 2018)

La Maschera – Non tutti i pagliacci si trovano al Circo

Antica Banda Mariano Comense

Bentransema – Ma chi dṻ chi, saran ben o maltransema?

Baloss – Con la misera pensione mi sono ridottoun barbone

Kit & Kat Band – Tremona (Svizzera)

Lisandrin – Non se ne può più! Re Carnevale, pensaci tu!

Buscait – E il dolce è servito

Corpo musicale Giuseppe Verdi – Vighizzolo di Cantù

Amici di Fecchio – Trotta il tempo…

