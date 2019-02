Precisazioni di Ama Rozzano in merito alla società Area Sud Milano

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 24 febbraio 2019 – Il consiglio d’amministrazione di Area Sud Milano Spa ha deliberato, il 14 febbraio 2019, di ricorrere alla procedura di concordato preventivo con riserva, ai sensi ed effetti di cui all’articolo 161, comma 6, L.F.

Relativamente alle notizie approssimative e distorte apparse su alcuni organi di stampa e sui social, AMA precisa:

Area non è fallita e non sta per fallire.

La società ha prodotto utili fino al 2016, oggi c’è una crisi di impresa che può essere gestita in continuità assicurando i servizi ai cittadini e i posti di lavoro ai dipendenti.

La crisi in cui oggi si trova Area ha due precisi responsabili:

Per primi alcuni clienti pubblici che non pagano. Circa 5 milioni sono dovuti a partire dal 2011 ad Area dal comune di Corsico e Cesano; a questo si aggiungono alcuni appalti in perdita, in particolare quello di Sesto San Giovanni.

A questi mancati incassi si è aggiunta evidentemente una cattiva gestione dell’azienda, da sempre affidata per statuto al privato, che nonostante sia socio di minoranza è responsabile di tutta la gestione operativa.

Ama e i soci pubblici hanno lavorato in tutto il 2018 per un deciso cambiamento dei vertici amministrativi e operativi dell’azienda, questo ha portato a fine dicembre 2018 alla nomina di un nuovo AD, a cui va la nostra piena fiducia e che ha dimostrato competenza e capacità, con l’obiettivo di mettere in sicurezza l’azienda, garantire il servizio e i posti di lavoro, oltre a proseguire le azioni per recuperare i crediti che l’azienda vanta.

Parallelamente stiamo operando per una modifica dello statuto che, faccia piazza pulita del passato, e affidi il controllo della società ai soci pubblici.

Ama valuterà l’avvio di un’azione di responsabilità legale.

Ama precisa inoltre che non ha debiti pregressi nei confronti di Area e sta pagando regolarmente il corrente, pertanto molti degli allarmismi sono solo figli della campagna elettorale in corso e non trovano reale riscontro nella gestione di Ama.

Stiamo lavorando insieme al sindaco Barbara Agogliati e all’Amministrazione Comunale per garantire la continuità di Area, per tutelare il servizio di igiene urbana e i lavoratori, e toglierci di dosso l’eredità del passato.

Il nostro focus rimane il benessere della Città e dei nostri Cittadini.

