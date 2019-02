AREA B, FONTANA E CATTANEO: A DIVIETI COMUNE RISPONDIAMO CON INCENTIVI E ‘MOVE IN’, MILANO PENSA SOLO A SE STESSA

UNA SCATOLA NERA MONITORERÀ REALI EMISSIONI INQUINANTI VEICOLI

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 25 febbraio 2019 – “E’ necessario individuare soluzioni

che vadano incontro alle esigenze dei moltissimi cittadini

fortemente penalizzati dalla politica dei divieti del Comune di

Milano, contemperando la tutela dell’ambiente con il diritto

alla circolazione. Noi abbiamo proposto, oltre agli incentivi

per la sostituzione dei veicoli più inquinanti, anche strumenti

come quello della ‘scatola nera’ da installare sugli automezzi

per monitorare le emissioni dei gas di scarico”. Il presidente

della Regione Lombardia, Attilio Fontana, parte da questa

considerazione per illustrare il significato della delibera

approvata dalla Giunta, su proposta dell’assessore all’Ambiente

e Clima, Raffaele Cattaneo, che dà avvio alla sperimentazione

del progetto MOVE-IN (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti).

AREA B, FONTANA: SERVIVA RAGIONAMENTO DI SISTEMA – “Guardando

più nello specifico all’attualità – ha aggiunto Fontana – e

quindi all’entrata in funzione di ‘Area B’, non posso non

ravvisare come il Comune di Milano stia ragionando più in

maniera ‘individualistica’ che di sistema. Senza valutare con i

dovuti approfondimenti le ricadute sulla città metropolitana,

della quale Sala è sindaco, e, più in generale, sulla mobilità

dell’intera Lombardia”.

Si tratta di un dispositivo tecnologico per ridurre le emissioni

e conseguire un significativo miglioramento della qualità

dell’aria, consentendo di condizionare le percorrenze dei

veicoli al loro effettivo potenziale inquinante. Una tecnologia

da applicare sui veicoli per verifica delle percorrenze e stile

di guida, per accrescere l’assunzione di comportamenti e di un

modo di stare al volante consapevoli, promuovendo modalità

innovative per la verifica dei reali valori di percorrenza in

Lombardia.

CATTANEO: ‘MOVE IN’ INNOVATIVO – “Uno strumento – ha spiegato

Cattaneo – che permetterà di misurare le reali emissioni in base

a percorrenze e stile di guida. Questo consentirà, al contrario

dei divieti, di consentire una percorrenza a tutti, anche a chi

oggi è bloccato, ovviamente in base alla potenzialità inquinante

del veicolo. Un’innovazione assoluta, e Regione Lombardia sarà

la prima in Italia a sperimentarla. Vogliamo combattere le reali

emissioni e non fare la guerra alle tecnologie, per esempio

quella diesel. Ai divieti preferiamo gli incentivi e,

soprattutto, rendere i cittadini consapevoli e responsabili

rispetto alla conoscenza delle reali emissioni in atmosfera del

proprio veicolo. L’obiettivo è di mettere ‘MOVE IN’ a

disposizione degli utenti entro il 1 ottobre prossimo, in

coincidenza con la nuova stagione termica”.

INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA – ‘Move In’ è un’infrastruttura

tecnologica che abilita l’applicazione di un quadro di

limitazioni alla circolazione dei veicoli diesel e benzina, non

più indirizzato unicamente a vietare o limitare l’uso dei

veicoli più inquinanti, ma che tiene conto dell’uso effettivo

del veicolo e dello stile di guida adottato, in modo anche da

non penalizzare coloro che, avendo la necessità di una

percorrenza chilometrica limitata, generano un contributo

modesto all’inquinamento atmosferico. Un device che applicato a

bordo auto consentirà di rilevare le informazioni necessarie a

tale scopo.

LA BLACK BOX – La black-box è un dispositivo di piccole

dimensioni che può essere installato a bordo di autovetture,

autocarri e motocicli. La tecnologia di cui dispone consente di

registrare (nel completo rispetto della privacy) dati relativi

al veicolo ed erogare servizi infotelematici collegati all’uso

dello stesso. L’utilizzo di questa tecnologia è operato dai TSP

(Telematics Service Providers). Ogni operatore TSP dispone di

una propria Centrale Operativa che raccoglie ed elabora i dati.

ADESIONE A MOVE-IN – L’adesione degli utenti al servizio offerto

da MOVE-IN avverrà tramite portale web messo a disposizione

dalla Regione Lombardia. L’utente potrà selezionare dalla lista

degli operatori TSP accreditati quello da lui prescelto e

procedere al perfezionamento del contratto ed all’attivazione

del servizio. L’operatore TSP dovrà individuare i soggetti

abilitati all’installazione della black-box, convenzionandosi

con loro, per assicurare il rispetto delle condizioni previste

dal progetto MOVE-IN. L’operatore TSP raccoglierà, dai soggetti

convenzionati, le comunicazioni dell’avvenuta installazione del

dispositivo verificando al contempo la correttezza degli estremi

del veicolo e del proprietario raccolti in fase di adesione.

L’operatore ha la responsabilità di garantire che il dispositivo

sia correttamente installato e associato al veicolo e mantenga,

per tutta la durata di fornitura del servizio, la capacità di

effettuare misurazione, protezione, recupero e consultazione dei

dati, con le caratteristiche indicate. L’operatore per essere

accreditato dovrà garantire l’erogazione di un adeguato servizio

di assistenza di primo livello verso il cittadino

LE CONDIZIONI – L’operatore dovrà offrire il servizio MOVE-IN

con un contratto annuale, non rinnovabile automaticamente, che

non potrà superare i seguenti limiti massimi, iva inclusa:

– primo anno di installazione: 50 euro (di cui 30 come costo di

installazione e 20 per fornitura servizio); nel caso in cui un

cittadino disponga già di un dispositivo installato a bordo del

proprio veicolo, il prezzo massimo consentito del servizio sarà

di 20 euro;

– anni successivi: 20 euro (fornitura servizio).

RILEVAZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI – L’operatore dovrà

rilevare:

– l’appartenenza alle due fasce 1 e 2 del territorio regionale;

– l’appartenenza alle due zone, urbana ed extraurbana, del

territorio regionale definite appositamente per il servizio di

rilevazione delle percorrenze;

– la tipologia, urbana o extraurbana, della zona di percorrenza;

– la tipologia, autostradale o meno, della tratta stradale

percorsa;

– lo stile di guida assunto.

LO STILE DI GUIDA – Per ogni chilometro percorso è inoltre

richiesto all’operatore di determinare lo stile di guida assunto

rispetto ai criteri di guida ecologica, che potranno essere

differenziati a seconda del tratto stradale o della zona di

percorrenza.

Gli operatori dovranno assicurare di mantenere costantemente il

flusso di informazione aggiornato.

Redazione