Auto Usata: quando conviene acquistarla e a chi rivolgersi?

Milano, 25 febbraio 2019 – Quando si deve cambiare macchina, ci si trova di fronte ad un dilemma quasi amletico: acquisto un’auto nuova o valuto la possibilità di utilizzare un’auto usata? Tra i numerosi fattori che possono influenzare questo tipo di scelta, incide in maniera preponderante la capacità di individuare buoni affari e, soprattutto, le garanzie che possono essere offerte dai concessionari auto usate. Scopriamo quali sono le circostanze in cui convenga acquistare un’auto usata e quali caratteristiche debba avere il vostro nuovo mezzo.

Quando conviene acquistare un’auto usata:

Acquistare un’auto usata è un genere di attività che è usualmente sottovalutata, dando per scontato che, siccome è “usata”, l’auto debba valere meno. Al contrario di quanto si possa pensare, il mercato delle auto usate non ha una vita propria, ma dipende strettamente da quello delle auto nuove. Per questa ragione, il primo elemento da prendere in considerazione quando si decide di acquistare le auto usate, è la valutazione del rapporto qualità prezzo.

In secondo luogo, potrete rivolgere la vostra attenzione all’uso che verrà fatta della vettura: in particolare potrete usufruire delle auto usate garantite nel caso si tratti di una seconda auto di famiglia che affiderete magari a vostro figlio neopatentato. A questo proposito – per non incorrere in successive sanzioni – ponete attenzione alle caratteristiche del motore (quali, ad esempio, la cilindrata) che siano corrispondenti a quanto consentito dalla legge.

Infine, non dimenticate che acquistare le auto usate da privati potrebbe comportare dei vantaggi in termini economici (soprattutto se durante il periodo in cui desiderate fare questo acquisto ci sono degli incentivi auto usate), ma anche nascondere la possibilità di una truffa: ecco quindi che dovrete procurarvi tutta la documentazione inerente al nuovo veicolo che acquisterete per accertarvi che non ci siano fermi amministrativi o altre sanzioni sul mezzo stesso.

Quali caratteristiche deve avere un’auto usata:

1. Hai davvero bisogno di un’altra auto? La prima domanda alla quale devi rispondere è proprio questa, valutando attentamente tutti i pro e i contro che l’acquisto auto usata comporta sia in termini di costi che di utilizzo.

2. Check meccanico e chilometraggio: una delle principali insidie delle auto usate è la manomissione del contachilometri da parte dell’ex proprietario per strappare un prezzo più vantaggioso. Inoltre, assicuratevi che l’auto sia perfettamente funzionante e che ogni componente meccanica funzioni.

3. Burocrazia: quando acquisti un’auto usata verifica una serie di dati tra cui la targa, il numero del motore e il numero del telaio; per maggiore sicurezza potrai consultare il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) all’interno del quale è registrata tutta la storia della tua nuova auto.

