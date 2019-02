Cesano e Corsico sulla vicenda Area Sud

(mi-Lorenteggio.com) Cesano Boscone – Corsico, 25 febbraio 2019 – In merito alla nota pubblicata ieri, la vicenda Area Sud, società che gestiva il servizio di igiene urbana fino all’inizio del 2016, continua a far discutere.

“Siamo usciti da Area Sud – spiega il sindaco Simone Negri – perché il giudice ha riconosciuto che l’affidamento del servizio alla società era irregolare. Abbiamo quindi intrapreso una corretta strada dal punto di vista legale, cosa che ci ha consentito di migliorare il servizio sul territorio. La relativa delibera venne votata all’unanimità in Consiglio comunale”.

“Le difficoltà finanziarie di Area sud Milano non possono essere in alcun modo imputate al Comune di Cesano Boscone che da anni sta chiedendo, senza mai ricevere risposta, il dettaglio dei servizi eseguiti a fronte di fatture emesse dalla società rozzanese fino ai primi mesi del 2016”: l’assessore alle politiche finanziare Giuseppe Ursino replica alle accuse nella nota di AMA Rozzano spa, che controlla Area.

“Innanzitutto – precisa l’esponente della Giunta Negri – occorre fare una netta distinzione tra Cesano Boscone e Corsico. Perché dei 5 milioni di euro cui si fa riferimento nella nota di AMA, nel bilancio di Area sud è iscritta una somma di circa 900.000 euro per quanto riguarda Cesano”.

Un importo che però va suddiviso tra crediti commerciali, cioè quelli relativi ai servizi, per un importo di circa 200.000 euro (dopo che nel marzo del 2018 ne erano stati anticipati altrettanti) e crediti in parte inesigibili e in parte dovuti a bollette non incassate quando il servizio di riscossione della TARI era a carico di Area sud.

“C’è un dato che non torna – spiega l’assessore Ursino – relativo proprio ai crediti. Infatti, ogni anno i Comuni devono riconciliare i saldi contabili nei confronti delle società partecipate. La società di revisione di Area sud ha trasmesso una nota per la riconciliazione che riporta un saldo di 187.000 euro. Importo che non abbiamo ancora versato perché attendiamo la rendicontazione dei servizi effettuati. Tra l’altro, nella scheda contabile della società di revisione risulta registrata una nota di credito a nostro favore per circa 1 milione di euro, probabilmente riguardanti i crediti che il nostro comune ha più volte contestato nel corso dello scorso anno con missive debitamente motivate del nostro legale e mai confutate dalla società”.

L’assessore interviene anche sulla situazione che ha portato Area sud a bruciare, nel solo biennio 2017/2018, circa 2 milioni di euro di capitalizzazione.

“Anche noi – prosegue Giuseppe Ursino – vorremmo comprendere cosa sia successo negli ultimi due anni, e se vi sono responsabilità in capo agli amministratori devono essere necessariamente accertate e perseguite.

Una situazione contorta, sulla quale la Giunta guidata dal sindaco Simone Negri intende vederci chiaro.

“In quanto soci – conclude il sindaco Negri – abbiamo cercato di vendere le nostre quote, ma non ci siamo riusciti perché, evidentemente, il mercato non era interessato”.

Questa, invece, la dichiarazione del sindaco di Corsico Filippo Errante in risposta alla nota stampa di AMA Rozzano: “È assolutamente non corretto attribuire a Corsico le cause dei problemi finanziari di Area. Le ragioni vanno cercate altrove, come ben sa chi amministra la società. C’è un contenzioso in atto e sono sicuro che le carte ci daranno ragione. La società di revisione contabile della stessa società ha accertato alcuni importi molto lontani da quanto la società pretende da noi oggi”.

V. A.