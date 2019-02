INCIDENTI SUL LAVORO. GALLERA: ASSUNTI DALLE ATS LOMBARDE 45 TECNICI DELLA PREVENZIONE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 febbraio 2019 – La Regione Lombardia, attraverso le

Aziende per la Tutela della Salute (ATS), ha finanziato

l’assunzione di 45 operatori e tecnici della prevenzione. A loro

è affidato il compito di effettuare una ricognizione

approfondite dei rischi aziendali, promuovere buone pratiche e

momenti di formazione. Per il 2019, le risorse aumenteranno del

4,7% e arriveranno a 8,648 milioni di euro.

Lo ha precisato l’assessore al Welfare della Regione Lombardia,

Giulio Gallera, durante la presentazione del ‘Corso per la

promozione della salute nei luoghi di lavoro con particolare

attenzione al rischio chimico e al rischio derivante da lavori

in ambienti confinati’ che si è tenuta a Palazzo Marino, alla

presenza del prefetto di Milano, Renato Saccone, e

dell’assessore comunale per le Politiche del lavoro, Cristina

Tajani.

Nel 2018, in Lombardia, si sono registrati 55 infortuni mortali

a fronte dei 47 riscontrati lo scorso anno.

“L’iniziativa odierna – ha aggiunto Gallera – è una risposta

concreta ed operativa a seguito del Protocollo d’Intesa

sottoscritto nei mesi scorsi al fine di potenziare la sicurezza

sul lavoro in ambiti particolarmente a rischio”.

Oltre alla Regione Lombardia, hanno sottoscritto il Protocollo

la Prefettura di Milano, la Città Metropolitana di Milano, il

Comune di Milano, l’INAIL direzione regionale, Ispettorato

Territoriale del Lavoro di Milano, Assolombarda e Confindustria

e Assimpredil, le organizzazioni sindacali maggiormente

rappresentative.

“Il Protocollo ha previsto – ha aggiunto l’assessore – la

costituzione di un Tavolo di Coordinamento Permanente per la

Sicurezza e la Prevenzione degli incidenti, coordinato dal

prefetto. La Regione Lombardia ha già messo in campo risorse

pari a 8.259.017 di euro che diventeranno 8.648.850 nel 2019,

attraverso il Piano triennale straordinario di intervento in

materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con

l’utilizzo dei proventi delle sanzioni irrogate, con l’obiettivo

di potenziare le attività di controllo del tessuto produttivo

lombardo attraverso l’acquisizione di nuovo personale”.

Redazione