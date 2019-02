LOMBARDIA. RETTE RSA: APPROVATA LA CERTIFICAZIONE DEDUCIBILITÀ AL 58%

L’ASSESSORE GALLERA: IMPEGNO MANTENUTO

Milano, 25 feb) La Giunta regionale, come annunciato

nei giorni scorsi, ha approvato il provvedimento che riconosce

la certificazione per la deducibilità fiscale al 58% delle rette

sostenute per la permanenza nelle strutture socio sanitarie

residenziali.

“Avevamo promesso un intervento rapido – ha spiegato l’assessore

al Welfare, Giulio Gallera confermando così l’impegno assunto

nei giorni scorsi che permette un’agevolazione nettamente

superiore rispetto a quanto Regione Lombardia sarebbe costretta

ad attuare seguendo una letterale applicazione della normativa

nazionale – a beneficio degli ospiti delle RSA lombarde e delle

loro famiglie. Ringrazio le Organizzazioni sindacali di

riferimento con le quali si è evoluta nei giorni scorsi una

interlocuzione propositiva e costruttiva”.

COSA CAMBIA IN TEMA DI DEDUCIBILITÀ – Grazie alla delibera

approvata le spese certificate e indicate come detraibili

possono essere estese anche all’assistenza infermieristica

riabilitativa e all’operato di terapisti, educatori ed

animatori.

Le determinazioni precedenti in materia di deducibilità fiscale

delle rette delle RSA, invece, erano state disposte attraverso

la Delibera della Giunta regionale 26316 del 1997 e si basavano

sulle Linee Guida del Ministero della Salute 1/1994, le quali

contemplavano una metodologia forfettaria di conteggio degli

oneri socio sanitari rispetto a quelli di carattere alberghiero

(vitto e alloggio).

Successivamente, però, due Decreti del presidente del Consiglio

del Consiglio dei Ministri del novembre 2001 e aprile 2004,

specificati e chiariti con una nota del Ministero della Salute

del 2014, intervenivano sulla materia, considerando superata la

precedente ripartizione delle spese da condurre a deducibilità.

Regione Lombardia avrebbe dovuto ridurre la certificazione in

modo drastico e perentorio.