MOBILITÀ LOMBARDIA-CANTON TICINO. TERZI: OLTRE 900.000 EURO PER PROGETTO ‘SMISTO’

(mi-Lorenteggio.com) Mendrisio/CH, 25 febbraio 2019 – Ammonta a oltre 900.000 euro lo

stanziamento della Regione Lombardia per efficientare la

mobilità transfrontaliera tra Lombardia e Canton Ticino

“L’obiettivo che ci siamo posti – ha spiegato l’assessore

regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile,

Claudia Maria Terzi partecipando insieme al presidente del

Consiglio di Stato del Canton Ticino, Claudio Zali, ad un tavolo

di lavoro dedicato all’avvio del progetto Interreg

Italia-Svizzera ‘SMISTO per lo Sviluppo della mobilità

integrata e sostenibile tra Ticino e Lombardia’ – è quello di

strutturare un’offerta integrata di servizi di trasporto

pubblico tra i rispettivi territori, prevedendo anche un accordo

per arrivare ad adeguare i sistemi di vendita dei titoli di

viaggio e coordinare l’apparato delle informazioni destinate

all’utente. Questo in aggiunta a una serie di interventi

infrastrutturali che avranno, tra le altre cose, la finalità di

migliorare l’accessibilità ai mezzi per le persone a mobilità

ridotta: penso ai pontili attrezzati per disabili che verranno

realizzati sui nostri laghi. Oltre alla riqualificazione delle

fermate del Tpl o all’installazione di nuove colonnine di

ricarica”.

BENEFICI PER AMBIENTE E TURISMO – “Il buon funzionamento del Tpl

– ha aggiunto Terzi – è un valore aggiunto in grado attrarre i

turisti e migliorare la qualità dell’ambiente in cui viviamo.

Stiamo lavorando di comune accordo per creare le condizioni

affinchè un numero di crescente di persone decida di utilizzare

il trasporto pubblico transfrontaliero o forme di trasporto

privato sostenibile, dal car sharing alla mobilità elettrica”.

COLLABORAZIONE PROFICUA TRA LOMBARDIA E CANTON TICINO –

“Lavorare assieme per migliorare il sistema complessivo della

mobilità significa agevolare, nel quotidiano, la vita dei

lombardi, dei ticinesi e dei turisti. Sono particolarmente lieta

– ha aggiunto – del percorso che abbiamo avviato con il

presidente Claudio Zali, all’insegna di una cooperazione seria e

concreta che sta iniziando a dare i primi frutti. Forse mai come

ora stiamo lavorando per favorire l’osmosi tra due realtà che

non devono mai smettere di dialogare nell’interesse dei

cittadini”.

PARCHEGGIO INTERSCAMBIO CANTELLO GAGGIOLO – Nell’ambito di

Smisto, nel dicembre 2018 è stato approvato dalla Giunta

regionale lombarda lo schema di convenzione per la realizzazione

di un parcheggio di interscambio alla stazione di Cantello

Gaggiolo (Va), stanziando 450mila euro. Si tratta di 74 posti

auto su un’area di circa 2.900 metri quadrati di proprietà

comunale. Il nuovo parcheggio integra quello realizzato da Rfi e

sarà collegato direttamente alla fermata ferroviaria attraverso

un sottopasso, con l’obiettivo di agevolare i cittadini che

utilizzano la linea transfrontaliera Varese-Mendrisio.

FINANZIAMENTI – L’investimento globale previsto per Smisto

ammonta a 1,7 milioni di euro da parte italiana e 1 milione di

franchi da parte svizzera. Il progetto si concluderà entro il

2021. (LNews)