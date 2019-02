RADIO MAGENTA E MUSIK FACTORY INSIEME PER PROMUOVERE LE BAND INDIPENDENTI

Matteo Bettani

Ogni venerdì alle ore 22.00 andrà in onda il nuovo format musicale “Friday I’m In Live”

(mi-lorenteggio.com) Magenta, 25 febbraio 2019. Promuovere artisti e band del circuito indipendente attraverso un nuovo format musicale. È questo l’obiettivo di Radio Magenta e Musik Factory che insieme hanno ideato e avviato il nuovo programma dal titolo “Friday I’m in Live”, che andrà in onda dal 1° marzo 2019 ogni venerdì alle ore 22.00 e poi in replica ogni lunedì alle ore 22.00.

Radio Magenta può essere ascoltata in maniera tradizionale sulla frequenza 92.200 MhZ oppure in streaming direttamente dal sito web www.radiomagenta.it o ancora scaricando l’Applicazione gratuita “Radio Magenta” per Android, Apple e Windows.

La formula del nuovo programma è semplice ma non scontata: ogni puntata dura 30 minuti ed è realizzata in presa diretta negli studi professionali di Musik Factory con conduttori di Radio Magenta che intervistano artisti del circuito indipendente partendo dall’Ovest Milanese per sconfinare in altre province lombarde. Gli artisti, tra una domanda e l’altra, eseguono rigorosamente dal vivo una selezione delle loro canzoni e/o di brani del loro repertorio.

«È stata avviata una sinergia positiva che partendo da Magenta, conosciuta anche come Città della Musica, vuole dare voce e fare conoscere i tanti artisti del circuito indipendente attraverso un nuovo format musicale dal vivo. – afferma Marco Nosotti, direttore di Radio Magenta – Ogni puntata del programma sarà adeguatamente promossa, anche attraverso i social. La nostra applicazione da scaricare gratuitamente su smartphone e tablet consente di ascoltare Radio Magenta ovunque e in qualsiasi momento e questa è una valida opportunità in più, soprattutto per i numerosi artisti underground, spesso talentuosi, che faticano a farsi conoscere non facendo parte del mainstream».

“Friday I’m in Live” è presentato dai conduttori di Radio Magenta Danilo Lenzo, Leonardo Bonfiglio e Teo Rootical Riccardi. Nello staff, tra gli altri collaboratori, vi è anche il fotografo Luciano Milan.

Stefano “il cannuccia” Menescardi, consulente musicale e tecnico del suono di Musik Factory aggiunge: «La Factory con le sue sale prova professionali è da molti anni un importante crocevia per decine e decine di musicisti dell’Ovest Milanese, nonché centro di formazione musicale per tanti bambini, giovani e adulti con il supporto di insegnanti altamente qualificati. Aderire a questo format di Radio Magenta è stato naturale, in quanto ne condividiamo a 360°

la mission: la volontà di dare un sostegno concreto agli artisti del circuito indipendente con un programma radiofonico dal vivo e ritagliato a loro misura».

I primi artisti che andranno in onda a “Friday I’m in Live” sono: Matteo Bettani di Abbiategrasso (genere blues, puntata del 1° marzo 2019), CoolMania di Robecco sul Naviglio (genere rock, puntata dell’8 marzo 2019), Kidra di Mesero (genere soul, puntata del 15 marzo 2019) e Underframe di Monza (genere new wave, puntata del 22 marzo 2019).

Per conoscere gli altri artisti che parteciperanno al programma, sarà sufficiente seguire le pagine Facebook di Radio Magenta e Musik Factory. La lista è già lunghissima. Ne sentiremo delle belle!

Kidra

Underframe

Cololmania

V.A.