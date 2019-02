Sistema Tariffario Integrato del Trasporto Pubblico Locale: il Consiglio metropolitano dice sì

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 febbraio 2019 – Il Consiglio metropolitano ha approvato oggi, con 15 voti favorevoli e uno contrario (Lega Nord), l’autorizzazione al rappresentante di Città metropolitana ad esprimere voto favorevole all’approvazione del Sistema Tariffario Integrato del Trasporto Pubblico Locale nel Bacino di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia in seno all’Assemblea dell’Agenzia per il TPL.

“Con il voto favorevole di oggi del Consiglio, diamo il via all’inizio di un percorso che vedrà finalmente la nascita di un sistema tariffario integrato del trasporto pubblico locale, che porterà concreti vantaggi a tutti i cittadini della Città metropolitana. Mi rammarica e mi stupisce, però, aver visto votare in modo contrario la Lega, soprattutto farlo davanti all’incontestabilità dei numeri che fanno emergere un reale risparmio per chi userà i mezzi pubblici per spostarsi all’interno del territorio metropolitano. Penso che dare parere contrario a questa importante riforma sia il metro per capire chi veramente ha a cuore il benessere dei cittadini e della voglia di dare un taglio europeo alla Città metropolitana di Milano.”, dichiara la vicensindaca Arianna Censi.

Redazione