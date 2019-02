(mi-Lorenteggio.com) Treviglio, 25 febbraio 2019 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15.15, in via Monte Santo, 6 per un infortunio sul lavoro un uomo, è stato trasportato in elisoccorso, proveniente da Bergamo, in codice rosso in ospedale.

Sul posto oltre ad un’automedica, un’ambulanza della Croce Rossa di Bergamo, anche i Carabinieri e il personale della ATS di Bergamo.

Redazione