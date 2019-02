Cesano Boscone. Colta da malore alla guida all’incrocio di via Roma, evitato il peggio

(mi-Lorenteggio.com) Cesano Boscone, 26 febbraio 2019 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16.00, all’incrocio tra la via Roma e la via Milano, una signora di 54anni, mentre era alla guida della sua Toyota Aygo, mentre passava l’incrocio, è stata colta da un improvviso malore.

Fortunatamente, evitando gli altri veicoli, è riuscita a controllare l’automobile, fermandosi all’inizio del marciapiede, evitando di andare sopra il marciapiede e distruggere i paletti antitraffico.

Alcuni passanti hanno chiamato i soccorsi e sul posto sono giunte un’ambulanza della Croce Verde Trezzano e una pattuglia della Polizia Locale, che oltre ai rilievi del sinistro, ha bloccato e deviato il traffico proveniente da via Nuova Vigevanese verso il centro cittadino. Nel frattempo, la donna è stata visitata e portata all’ospedale Humanitas di Rozzano in codice verde per ulteriori accertamenti.

Stamane, gli agenti della Polizia Locale e i sanitari del 118 sono stati impegnati per un altro incidente è avvenuto all’incrocio tra via De Amicis e via Patellani.

V. A.