DELITTO ROZZANO: KILLER E COMPLICE SI COSTITUISCONO – VIDEO

Il movente sarebbe una vicenda di abusi su una minore

(mi-Lorenteggio.com) Rozzano, 26 febbraio 2019 – Rapida svolta e rapida soluzione per il movente e per gli autori del delitto avvenuto ieri sera, intorno alle ore 18.00, nel parcheggio in fondo a via Venezia, traversa di via Lazio, adiacente ad un parco giochi.

Per l’uomo, inutili sono stati i soccorsi del personale medico di due automediche e di un’ambulanza della Croce Viola Rozzano, mentre, i Carabinieri della locale Tenenza insieme ai quelli della Compagnia di Corsico, guidati dal Capitano Pasquale Puca, hanno subito incominciato ad indagare a tutto campo, ma, il cerchio, in breve tempo si è stretto e subito si i militari hanno capito che il delitto non aveva nulla in comune con quello avvenuto, sempre ieri, ma, nella mattinata a Basiglio.

Dai rilievi della scena del crimine è emerso che la vittima è Crisanti Antonio, classe 1955, residente a Napoli, ed è stata raggiunta da 4 colpi d’arma da fuoco, di cui nr. 2 all’addome, uno alla spalla e uno al collo. Durante le attività di sopralluogo i Carabinieri hanno sequestro un proiettile inesploso cl. 9×21 marca GFL.

Le immagini di videosorveglianza della città sono state molto utili per capire quanto avvenuto nelle vie adiacenti, come ha sottolineato il Sindaco, nella video intervista fatta nel pomeriggio di oggi.

Ma, stamane, la svolta: accompagnati dal proprio avvocato, si sono presentati alla tenenza di Rozzano il fratello del genero di Crisanti, Emanuele Spavone, pregiudicato di 34 anni, e Achille Mauriello, di 27. A compiere materialmente il delitto è stato Spavone, mentre, l’altro uomo avrebbe guidato solo lo scooter, a bordo del quale, hanno raggiunto la vittima.

Il movente, secondo quanto raccontato dall’omicida, sarebbe una vicenda di presunti abusi su una bambina.

Nel primo pomeriggio di oggi, subito dopo che i due autori del delitto si sono costituiti, all’indomani del delitto avvenuto nella serata di ieri nel parcheggio di via Venezia, una traversa di via Lazio, il Sindaco della Città di Rozzano, accompagnata dal Comandante della Polizia Locale, il Dr Gaetano Iannì, e da alcuni suoi agenti, è voluta intervenire su quanto avvenuto e ha voluto sottolineare quanto segue: GUARDA IL VIDEO

V. A.