FRANCO D’ALFONSO (ALLEANZA CIVICA PER IL NORD): IL GOVERNO LEGA-CINQUESTELLE IN MINORANZA NELLE ELEZIONI REGIONALI.

“PUR DI SOPRAVVIVERE, SCEGLIE DI NON SCEGLIERE, MENTRE IL PAESE ENTRA IN RECESSIONE”

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 26 febbraio 2019 – “Dopo il voto in Sardegna e Abruzzo, il famoso “60 per cento” degli italiani, che sosterrebbero Lega e Cinquestelle nel mondo virtuale dei sondaggi, si è rivelato nella realtà delle urne un 47 % in Abruzzo e un misero 22 % in Sardegna (il 32%, se si conta anche il Partito Sardo d’Azione come sostenitore del Governo nazionale). E se nel test di Abruzzo alla perdita di due terzi del consenso dei grillini aveva corrisposto un incremento consistente, più in percentuale che in valore assoluto, della Lega Salvini, in Sardegna il tracollo dei 5stelle si è accompagnato con una leggera flessione della Lega Salvini sia percentuale che in voti assoluti rispetto alle elezioni del 4 Marzo 2018.

Il governo “carioca”, alla luce dei voti regionali, è di fatto un governo minoritario, peraltro con due politiche alternative che stanno assieme solo con il rinvio delle decisioni, mentre il Paese si trova nuovamente in recessione e avrebbe bisogno di grandi investimenti come chiedono all’unisono sindacati e associazioni imprenditoriali.

La riorganizzazione della politica intorno a valori e scelte politiche e non a convenienze e furbizie “contrattuali” è questione che interroga tutti gli attori politici in campo. Alleanza Civica per Nord è pronta a fare la sua parte partendo dalle sue “priorità” fondative: Sì alla TAV e alle grandi opere infrastrutturali come veicolo di sviluppo ed apertura del Nord all’Europa, Europa delle città e dei territori, riorganizzazione istituzionale in senso federale su macroregioni” dichiara Franco D’Alfonso, portavoce Alleanza Civica per il Nord e Consigliere Lista Beppe Sala Sindaco Noi, Milano

