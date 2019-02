Incidenti sul lavoro. Gravissimi due operai caduti da impalcatura a Meda e Lentate sul Seveso

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 febbraio 2019 – Due incidenti sul lavoro con dinamica simile: due operai sono precipitati in cantieri edili. Il primo, un 50enne, a Meda alle ore 13.06, in via Gagarin, il secondo, un 61enne, a Lentate sul Seveso, in via Don Gnocchi al civico 230, alle 16.30. Entrambi gravissimi sono stati portati rispettivamente a Niguarda e al San Gerardo con l’elisoccorso.

Sul posto sono giunti i Carabinieri della Compagnia di Seveso, che indagano per ricostruire la dinamica di entrambi gli infortuni.

V. A.