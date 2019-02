Lissone. Carnevale 2019: coriandoli e stelle filanti pensando a Leonardo Da Vinci

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 26 febbraio 2019 – Partenza – come nel 2018 – dalle scuole Dante e Croce, poi tutti in sfilata sulle tracce di… Leonardo Da Vinci per arrivare in Piazza Libertà dove si terrà la tradizionale elezione del re del Carnevale e la grande festa con musica dal vivo.

Sabato 9 marzo Piazza Libertà diventerà il grande palco del Carnevale con la musica dal vivo delle band locali Dream e Rockfeller, con la distribuzione di chiacchiere e di bevande calde, con i coloratissimi coriandoli e con una pioggia di stelle filanti.

Il tema del Carnevale 2019 sarà Leonardo Da Vinci (titolo dell’evento «Leonardo 500: fantasia e tecnologia per un mondo migliore») con le sue invenzioni, le sue scoperte, i suoi dipinti e le sue intuizioni che hanno influenzato la cultura italiana fino ai giorni nostri.

Anche il Carnevale si inserirà nel filo conduttore della rassegna tematica promossa dall’Assessorato alla Cultura per il 2019 per celebrare la ricorrenza del cinquecentenario dalla morte.

Il percorso della sfilata prevede il ritrovo del corteo alle ore 14 in via Felice Mariani (presso la scuola Dante/Croce), novità già sperimentata con successo nell’edizione 2018. In via Mariani avrà luogo l’accoglienza delle maschere con baby dance, coriandoli e con l’accompagnamento musicale del Corpo bandistico S. Cecilia. L’organizzazione e l’animazione saranno a cura dell’associazione Live che, su incarico dell’Amministrazione Comunale, coordinerà anche il lavoro di tutte le associazioni coinvolte, con la presenza di due carri motorizzati a cura di Oratorio di Bareggia e Gruppo Via Fumagalli Bareggia.

Il percorso delle maschere accompagnate dai due carri, partirà alle ore 15 da via Mariani, per poi proseguire per le vie del centro e arrivare alle 16 circa in Piazza Libertà. Fino alle 17.45 proseguirà la festa di Carnevale con il tradizionale e conclusivo lancio dei palloncini, preceduto dall’elezione del «re» e della «regina» del Carnevale e con l’annuncio del messaggio al pianeta.

Nell’organizzazione della sfilata saranno numerose le associazioni ed i gruppi coinvolti: Dream − Musicoltura (Rockfeller) − Compagnia Teatro Instabile – GGV Associazione Stefania – Famiglia Artistica Lissonese – Oratorio Bareggia – Gruppo di Via Fumagalli Bareggia − Banda Santa Cecilia – Amici di Lollo − FireFit Pompieri Lissone – HakaBirbe – Sport Club Mobili lissone − Gruppo Alpini Lissone – Pro Loco Città di Lissone –Croce Verde Lissonese.

“Torna in scena lo spettacolo del Carnevale. Questa volta saremo accompagnati dal genio di Leonardo da Vinci, tema che farà da filo conduttore per la rassegna tematica culturale del 2019 – dichiara Alessia Tremolada, assessore alla Cultura – Il Carnevale a Lissone rappresenta un pomeriggio di festa in cui tradizione e divertimento si mescolano per dare vita ad una manifestazione partecipata e ricca di allegria. Musica, dolci e animazione potranno rendere questo pomeriggio unico e speciale”.

In caso di maltempo, il Carnevale si terrà con le stesse modalità domenica 10 marzo.

