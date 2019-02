LOMBARDIA,DA REGIONE 2.700.000 EURO PER EVENTI SPORTIVI SUL TERRITORIO LOMBARDO NEL TRIENNIO 2019/2021

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 febbraio 2019 – È stata approvata dalla Giunta

regionale la delibera, proposta dall’assessore allo Sport e

Giovani Martina Cambiaghi, che indica i criteri di erogazione

del contributo regionale a favore di eventi sportivi, sia

amatoriali che agonistici, realizzati sul territorio lombardo.

Sono stati stanziati 770.000 euro per il 2019 e complessivamente

2.700.000 euro per il triennio 2019/2021, con una riserva pari

al 10 per cento per manifestazioni organizzate dai soggetti

iscritti al registro Paralimpico.

Il contributo regionale è riconosciuto nella misura massima di

10.000 euro e minima di 2.000 euro.

AVVICINARE ALLO SPORT E AI SUOI VALORI – “Le manifestazioni

sportive, riconducibili a tutte le discipline olimpiche e

paralimpiche, nonché le discipline sportive associate – ha

spiegato l’assessore Martina Cambiaghi – sono uno strumento per

avvicinare i cittadini alla pratica sportiva e ai valori che lo

sport rappresenta. Con questa delibera si rafforza l’impegno di

Regione Lombardia per la diffusione dello sport di base sul

territorio attraverso il sostegno al sistema sportivo e

associativo”.

DESTINATARI – Le risorse sono destinate a eventi sportivi, sia

agonistici sia dilettantistici, realizzati su tutto il

territorio lombardo dal 1 gennaio 2019 al 31 marzo 2021 e

organizzati da soggetti con sede legale e/o operativa in

Lombardia. I soggetti destinatari sono:

– Federazioni sportive nazionali e Comitati regionali;

– Discipline sportive associate;

– Enti di promozione sportiva;

– Associazioni benemerite riconosciute dal Coni;

– Associazioni e società sportive dilettantistiche, iscritte al

Coni o affiliate a Federazioni Sportive Nazionali;

– Discipline sportive associate o Enti di promozione sportiva;

– Comitati organizzatori regolarmente costituiti e senza scopo

di lucro;

– Altri soggetti aventi nel proprio statuto o atto costitutivo

finalità sportive, ricreative e motorie, non lucrative;

– Enti locali, anche in collaborazione con uno dei soggetti

individuati ai precedenti punti.

CRITERI – Il bando sarà pubblicato sul Burl (Bollettino

Ufficiale Regione Lombardia) nel mese di aprile e le domande

dovranno pervenire prima dello svolgimento degli eventi

interessati (ad eccezione del primo trimestre).

Tra i criteri stabiliti per la ripartizione delle risorse

stanziate ci sono: la rilevanza, la storicità e la sostenibilità

della manifestazione. Saranno tenute in considerazione anche le

manifestazioni che prevedono la partecipazione di squadre

femminili e quelle che si svolgono in aree territoriali

svantaggiate (zone montane o colpite da calamità naturali).

