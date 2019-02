TICKET SANITÀ: SE C’È RAVVEDIMENTO VOLONTARIO ENTRO DICEMBRE 2019, NIENTE SANZIONI PER CIFRE NON PAGATE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 febbraio 2019 – “Abbiamo deciso di premiare la buona

fede nel rispetto delle norme e delle procedure legislative che

regolano la riscossione delle compartecipazioni. Ci sembra

corretto agevolare i cittadini che intendono regolarizzare la

propria posizione nell’ottica di un rinnovato rapporto di

fiducia con la pubblica amministrazione”. Lo ha detto

l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, illustrando i

contenuti di una delibera approvata dalla Giunta regionale che

non prevede né sanzioni amministrative né spese procedurali per

i cittadini che non hanno pagato i ticket sanitari regionali e

si ravvedono spontaneamente. Per costoro sarà possibile pagare

solo l’ammontare della cifra dovuta entro il 31 dicembre 2019.

Altre agevolazioni sono previste per chi ha ricevuto un ‘verbale

di accertamento’ oppure un’ingiunzione (in quest’ultimo caso il

beneficio è solo temporale).

Le Aziende per la Tutela della Salute (ATS) della Lombardia sono

il riferimento operativo a cui rivolgersi per gli adempimenti

necessari. A supporto delle ATS, anche le Organizzazioni

Sindacali dei Pensionati, che hanno manifestato attenzione nei

confronti di queste opportunità, sarebbero disponibili ad

attivare i Patronati di riferimento.

COME FUNZIONA IL SISTEMA DELLE AGEVOLAZIONI

1) I cittadini che non hanno ancora ricevuto un avviso e che

però hanno consapevolezza di non aver versato il ticket per la

fruizione di servizi sanitari oppure per la farmaceutica, devono

al più presto recarsi negli uffici della propria ATS. “In questo

caso – ha sottolineato Gallera – si stipula un vero e proprio

‘patto di pagamento’: ai cittadini viene fornita una nuova

modulistica che indica l’importo da versare, senza la sanzione

amministrativa e le spese procedurali”. Se il versamento avviene

entro 30 giorni dall’impegno assunto, gli interessi legali sulla

somma dovuta si ritengono annullati.

2) I cittadini che invece hanno ricevuto un ‘verbale di

accertamento’ da parte dell’ATS di competenza (ai sensi dei

commi 2 e 5, art. 18 della legge 23/2018 – collegato 2019) entro

il 31 dicembre 2018 possono regolarizzare la propria posizione

effettuando il pagamento dovuto comprensivo di interessi legali

e delle spese del procedimento entro il 31 dicembre 2019 SENZA

alcuna sanzione amministrativa. Coloro i quali, invece,

riceveranno un ‘verbale di accertamento’ entro il 31 dicembre

2019 potranno godere della medesima agevolazione qualora

effettuassero il pagamento entro il 30 aprile 2020. Anche in

questo caso, è necessario fare riferimento agli uffici dell’ATS

di competenza.

3) I cittadini che hanno già ricevuto una ‘Ordinanza di

ingiunzione’ possono beneficiare del solo differimento del

pagamento al 31 dicembre 2019. E’ comunque fatta salva la

possibilità, su richiesta dell’interessato, di ottenere la

rateizzazione dell’importo complessivo (ticket, sanzione,

interessi e spesa procedurale).

“Non c’è alcuna volontà vessatoria – ha concluso Gallera – bensì

una opportunità concreta per chi si trova in difficoltà, oppure

ha dimenticato un pagamento, di regolarizzare il proprio

rapporto con la pubblica amministrazione usufruendo dei benefici

che Regione Lombardia ha voluto introdurre”.