A Sesto San Giovanni la mostra personale di Gabriele Poli

Aperta fino al 17 Marzo 2019

Orari 16:00 19:00 (Lunedì chiuso)

Domenica: 10:00 12:00 – 16:00 19:00

(mi-Lorenteggio.com) Sesto San Giovanni, 27 febbraio 2019 – La mostra, che segue la personale tenuta dall’autore negli stessi locali del Centro Valmaggi nel 1991, e che precede la mostra che l’artista terrà a Milano nel mese di aprile presso la galleria Cortina, presenterà, oltre a una serie di opere e temi trattati nell’ultimo decennio, tra i quali – gli Angeli della Periferia, gli Orizzonti Verticali, la più recente serie dei Ciclisti – anche un consistente nucleo di dipinti d’Après, ovvero rivisitazioni di opere e autori del passato particolarmente significativi per Poli.

Si parte da un’ opera di Cosmè Tura, la Dea Erato del 2006, per proseguire con una serie di opere ispirate al Barocci e al Caravaggio del 2009.

Della Zattera della Medusa di Gericault, divenuta nella reinterpretazione “La Medusa delle periferie”, una grande tela acquisita ed attualmente esposta presso la sala delle conferenze CISL di Milano, saranno presenti alcuni studi preliminari, mentre chiuderà la serie dei d’après il Laocoonte, il famoso gruppo scultoreo dei musei Vaticani, metafora dell’incomunicabilità contemporanea.

Caratteristiche della sua pittura sono i forti addensamenti materici giustapposti ad ampie aree di colore rarefatto e trasparente: una spazialità dalla quale emerge dinamicamente al di là e ali di qua del piano, nella vitalità della materia pittorica, il senso e la presenza del soggetto.

Nota critico-biografica

Formazione: Accademia di Belle Arti di Brera, Milano.

Periodi: dopo iniziali esperienze figurative influenzate in un primo momento dalla ricerca surrealista e in seguito dall’esperienza del futurismo, in particolare quella di Boccioni, dalla metà degli anni ‘80 si orienta verso una pittura di matrice informale.

Anche in questo caso la rinuncia alla figura non è mai totale ed essa è evocata attraverso la combinazione e l'accostamento di rilevanti elementi materici, nuclei figurativi di sapore giacomettiano. Nel tempo la riflessione sulla consistenza ed esistenza della figura e del paesaggio si è andata articolando nella serie degli "Angeli della periferia", nati anche da una riflessione sull'opera di Licini e con la serie degli "Orizzonti verticali." . Dal 2012 in occasione di una mostra allestita per il Museo della Bicicletta del Ghisallo, Poli ha affrontato, con una consistente produzione, il tema del ciclismo, stimolato dalla relazione tra struttura, figura e movimento.

Dal 2012 in occasione di una mostra allestita per il Museo della Bicicletta del Ghisallo, Poli ha affrontato, con una consistente produzione, il tema del ciclismo, stimolato dalla relazione tra struttura, figura e movimento.

Gabriele Poli vive e lavora a Milano dove è nato nel 1957 e dove si é diplomato in Pittura all’Accademia di Belle Arti di Brera nel 1979.

Dal 1994 al 2004 ha insegnato presso la Civica Scuola D’Arte F. Faruffini di Sesto S. Giovanni.

Dai primi anni ’80 comincia la sua attività espositiva partecipando a numerose mostre e rassegne di pittura nazionali e internazionali.

Sue opere sono presenti in permanenza in diversi luoghi pubblici milanesi tra i quali:

Ospedale Fatebenefratelli- reception, Pio Albergo Trivulzio- ingresso, Asilo dei Monelli – Martinitt di Milano- decorazione pavimentale, Museo d’ Arte Contemporanea Paolo Pini di Milano, installazione esterna e pannello dipinto, sede provinciale CISL di Milano – Sala congressi.

Nel 2013 esegue “Il Portale della Periferia”, grande struttura dipinta situata all’interno de “Il Mercatino di Baggio”e visibile della tangenziale Ovest tra le uscite di Bisceglie e Settimo Milanese (MI)

Sue opere sono presenti inoltre al Museo d’Arte Contemporanea della Città di Montichiari, al Civico Museo Parisi-Valle di Maccagno, alla Galleria d’Arte Contemporanea di San Donato Milanese.

Nel 2004 partecipa all’installazione del portale della Dima art&design di Vimercate;

Nel 2012 e successiva edizione esegue un dipinto murale nel centro storico di Rho nell’ambito della prima Biennale d’Arte “Lasciamo il segno “ organizzata dalla galleria Quadrifoglio.

Nel 2016 esegue un’ opera a “Murarte” di Cadorago e il dipinto ambientale all’interno della azienda COMES di Bareggio (MI);

Tra le mostre personali ricordiamo:

Milano, Galleria Cortina, “Studi e Percorsi” personale 2019;

Sesto San Giovanni, Centro Culturale Valmaggi, personale 2019;

Villa Faraldi” (IM) III Masterclass Internazionale: “Orchestra Celeste” installazione arazzi dipinti nel borgo, 2018;

Framura (SP) Sala consiliare, presentazione dipinti e ceramica per l’ Associazione Culturale “La Massocca”, 2018;

Abbiategrasso (MI), Castello, “Tappe cromatiche”, personale in collaborazione con il Comune di Abbiategrasso e il Giro d’Italia, 2018;

Abbiategrasso, Cooperativa Rinascita, “Tappe cromatiche”, personale, 2018;

Villa Faraldi” (IM) III MasterclassInternazionale“Orchestra Celeste” installazione arazzi dipinti nel borgo, 2017;

Milano, Casa Museo Tadini,“L’uomo, la Terra, i pianeti: energie dall’universo, 2017;

Rho (MI) Galleria Quadrifoglio “Artisti della Galleria in mostra”, 2017;

Torino, Biblioteca Nazionale, Sala Vivaldi, in collaborazione con l’associazione musicale Alchimea, “Orchestra Celeste”, 2017;

Milano, Food Film Festival, Biblioteca di Baggio “Terra”, 2017;

Milano, Casa Museo Tadini, Milano Bici Festival, “Tappa Cromatica”, personale, 2017;

Torino, Biblioteca Nazionale, Sala Vivaldi, in collaborazione con l’associazione musicaleAlchimea, “Orchestra Celeste” 2017

inoltre le personali:

Milano, Centro Ponte delle Gabelle, 1986;

Sesto S. Giovanni (MI), Centro S. Valmaggi, 1991;

Riva del Garda (TN), Galleria la Firma, 1993;

Cremona, Gruppo artistico Leonardo, Palazzo Martini, 1994;

Milano, Centro culturale La Goccia, 1994;

Borgo di Tovetto (IM), Chiesetta di San Sebastiano, 1995;

Milano, Galleria San Fedele, 1996;

Namsos, Norvegia, Nord-Trondelag Fjikesgallery 1998;

Milano, Galleria Ragno, 1999;

Milano, Galleria Cortina 2003;

Milano, “La zattera della Medusa”, Spazio Tadini, 2009;

Parigi, “Anges de banlieu”, Orenda Art International, 2010;

Framura (SP), Torre Carolingia, Associazione la Massocca, “Muri, naviganti e dintorni” 2010;

Milano, Galleria Cortina, Palazzo Vignale, “Il vino degli Angeli” 2010;

Parigi, Galleria Orenda Art International, Galleria Cortina,” Anges de Banlieu” 2010;

“Angeli, Muri e Paesaggi”, Studio d’Arte Bazzini 15, Milano 2011

Merate, Palazzo Municipale, “Territori della Luce” 2011

Magreglio Museo del Ciclismo, Madonna del Ghisallo“Tappe cromatiche” 2012

Milano, Studio d’Arte Bazzini 15 “Percorsi Cromatici” 2012

Milano, Spazio Tadini “Laocoonte – metafora dell’uomo contemporaneo” 2013

Milano,Spazio Emmaus “Sinergie Parallele”, 2013

Villa Faraldi (IM) “XXX Festival Internazionale” (IM) 2013

Uboldo (VA) Weartgallery “Cromo materia” 2013;

Villa Faraldi” (IM) XXXV Festival Internazionale “Territorio e paesaggio” vele dipinte en plein air da

Gabriella Goransson e Gabriele Poli, 2015

Nova Milanese (MI), Villa Brivio “Apologia della Pittura” 2016

Milano, “Baggio a ruota libera” mostra itinerante a tema 2016

Inoltre tra le collettive:

Milano, Galleria delle Ore, 1983, 1984, 1985, 1986;

Milano, Museo della Permanente “Percorsi dell’astrazione”1995;

Rozzano (MI), Cascina Roma, Repertorio 2003;

Montecosaro (MC), Complesso agostiniano, “Ritratti della memoria” 2007;

Parigi, Orenda Art International “Nos Mediterranee” 2014;

Milano, Galleria Cortina, 1996, 1997, 1999, 2001, 2002, 2004.

Paderno Dugnano (MI), Spazio Tilane Arte, 2017;

Milano, Food Film Festival, Biblioteca di Baggio “Terra” 2017

Principia Bruna Rosco