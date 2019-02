Acqua sulla Luna: Cesare Guaita a Mirasole (sabato 16 marzo, ore 18, ingresso libero)

Abbazia di Mirasole per il ciclo Dalla Terra alla Luna , semestre monografico dedicato al 50° anniversario dell’Apollo 11 e allo sbarco umano sul nostro Satellite. (mi-lorenteggio.com) Mirasole, 27 febbraio 2019. Continuano le conferenze astronomiche-scientifiche presso l’per il ciclo, semestre monografico dedicato ale allo sbarco umano sul nostro Satellite.

Acqua sulla Luna (sabato 16 marzo , ore 18:00 , ingresso libero), sarà tenuto da Cesare Guaita, laureato in chimica e specializzato in chimica organica, esperto di cosmochimica, esobiologia e planetologia, Presidente del Gruppo Astronomico Tradatese, da oltre 25 anni conferenziere al Planetario di Milano, autore di decine di articoli su rivista e di pubblicazioni monografiche. Il prossimo incontro, dal titolo(sabato, ore, ingresso libero), sarà tenuto da, laureato in chimica e specializzato in chimica organica, esperto di cosmochimica, esobiologia e planetologia, Presidente del Gruppo Astronomico Tradatese, da oltre 25 anni conferenziere al Planetario di Milano, autore di decine di articoli su rivista e di pubblicazioni monografiche.

Il tema è di stringente attualità. Infatti quest’anno si è aperto con un evento la cui enorme rilevanza scientifica implica non meno epocali ricadute politiche, o meglio, riadattando un termine molto antico, cosmo-politiche, nel senso delle strategie di esplorazione e colonizzazione spaziale che, sempre più, coinvolgeranno l’umanità futura. Un destino inevitabile, rispetto al quale le attuali classi dirigenti, specie nostrane, si dimostrano ottuse, insistendo a reiterare particolarismi atavici, localismi rozzi, inetti a uno sguardo autenticamente “cosmico”, essenziale per comprendere le sfide storiche, di impellenza soprattutto ecologica, che ci attendono in un avvenire già incombente. Lo scorso 3 gennaio, alle 03:26, ora italiana, la sonda cinese Chang’e-4 è approdata, prima missione astronautica a riuscirvi, sulla faccia nascosta della Luna. Oltre all’inedita conquista, appare particolarmente significativo il sito dell’allunaggio, incluso nel bacino Polo Sud-Aitken, un immenso cratere da impatto, tra i più grandi del Sistema Solare (vanta un diametro di 2500 km e una profondità media di 13 km): l’orbiter indiano Chandrayaan-1 e la missione LCROSS della NASA, in volo tra 2008 e 2010, vi rilevarono la presenza di acqua sotto forma di croste glaciali, attestata pure al polo opposto. Condizione, quest’ultima, necessaria allorquando si giungerà a progettare l’insediamento di basi stabili e abitabili dall’uomo, incipit di una più vasta migrazione interstellare che ambirebbe, come obiettivo iniziale, a Marte. La profonda esperienza di Guaita circa le comete (testimoniata dal portentoso volume edito per Hoepli nel 2015), i proiettili di roccia e ghiaccio al cui fitto bombardamento negli oceani terrestri primordiali dovrebbe attribuirsi l’arrivo di materiale organico e la nascita della vita sul nostro pianeta, concerne anche la Luna, dacché gli studiosi attribuiscono concordemente l’origine dei ghiacci selenici agli impatti di asteroidi. Astrofisica, astronautica, politiche spaziali: un appuntamento da non perdere.

