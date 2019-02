Dichiarazione stampa Lega Rozzano

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 27 febbraio 2919. All’indomani di un grave fatto di cronaca nera avvenuto sul nostro territorio che reputo essere un fatto isolato , il Sindaco commenta l’accaduto attirando l’attenzione sul tema della sicurezza e precisando che occorre un piano straordinario sulla sicurezza e che tanto e’ stato fatto finora e che ogni giorno c’e’ l’impegno sulla tematica . Certo tutto questo forse oggi alle porte delle amministrative , visto che per quasi 5 anni si sono dormiti sonni tranquilli , negando da sempre che ci fosse un problema sicurezza e a ben poco sono valse le sollecitazioni delle opposizioni per attirare l’attenzione sui vari problemi che ogni giorno i nostri cittadini ormai esausti debbono affrontare !! Basta ricordare l’ultimo consiglio comunale dove la maggioranza ha respinto una mozione di altra forza politica che chiedeva un prolungamento h24 del servizio della polizia locale . E’ chiaro che se vi fosse stata la volontà politica attuando, da prima una variazione di bilancio l’input poteva essere colto , ma evidentemente le priorità per questa maggioranza al di là dei proclami elettorali che il Sindaco tenta di lanciare ora sono ben altre . Noi come forza politica abbiamo presentato un’interrogazione per sapere per quale motivo l’amministrazione non abbia partecipato al progetto smart di regione lombardia , il problema è dovuto come s’immaginava anche qui ad un discorso di scarso organico . Ci sorprende ancor di più che il sindaco affermi che è la zona aler quella più a rischio d’insicurezza , bè non è certo l’unica perché la maggior parte ad esempio dei furti avvengono in ben altre frazioni.