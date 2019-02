METEO. INCENDI BOSCHIVI: DA DOMANI CODICE ROSSO SU VALCHIAVENNA, VERBANO E LARIO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 febbraio 2019 – La Sala operativa della Protezione

civile della Regione Lombardia, la cui attività è coordinata

dall’assessore regionale Pietro Foroni, ha emesso un avviso di

elevata criticità (codice rosso) per rischio incendio boschivo,

dalle ore 12 di domani, giovedì 28 febbraio e fino al prossimo

aggiornamento, su Valchiavenna (So), Verbano (Va) e Lario

(Co-Lc) e di criticità moderata (codice arancione)sull’Alta

Valtellina dalle ore 7 di domani e fino al prossimo

aggiornamento. Rimane la criticità moderata anche su Alpi

centrali (So), Brembo, Alto e Basso Serio (Bg), Valle Camonica,

Mella-Chiese, Garda (Bs), Pedemontana Occidentale (Co-Va-Lc) e

Oltrepo’ Pavese (Pv).

IL METEO – Tempo stabile e sereno sino a sabato, portato anche

in Lombardia da un promontorio anticiclonico, genera condizioni

favorevoli allo sviluppo e alla propagazione di incendi boschivi

anche in previsione dell’accentuazione dei venti attesa nelle

prossime ore sui settori di Nord Ovest (Valchiavenna, Prealpi

Varesine, Comasche e Lecchesi).

DIVIETO ACCENSIONE FUOCHI – Si ricorda che a partire dal

pomeriggio di domani, 28 febbraio, e sino alla sera di venerdì 1

marzo è attivo il ‘Periodo ad Alto Rischio di Incendio Boschivo’

fino a revoca. Vige pertanto il divieto assoluto di accendere

fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento

metri, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici

per tagliare metalli, motori, fornelli o inceneritori che

producano braci o faville, gettare mozziconi accesi al suolo e

compiere ogni operazione che possa creare pericolo di incendio.

Scattano pertanto, per i trasgressori, le sanzioni previste

dalla legge.

INDICAZIONI OPERATIVE – La Sala operativa chiede di segnalare

con tempestività eventuali criticità che dovessero presentarsi

sul proprio territorio, telefonando al numero verde della

Sala di Protezione Civile regionale 800.061.160 o via

mail agli indirizzi cfmr@protezionecivile.regione.lombardia.it o

salaoperativa@protezionecivile.regione.lombardia.it

Redazione