Milano. PALAZZO MARINO IN MUSICA: DOMENICA “VERDI DA CAMERA” CON IL QUARTETTO DÀIDALOS

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 febbraio 2019 – Domenica 3 marzo, alle ore 11.00, si terrà in Sala Alessi di Palazzo Marino il secondo appuntamento gratuito dedicato alla musica romantica, proposto dalla rassegna Palazzo Marino in Musica in collaborazione con le Gallerie d’Italia – Piazza Scala. A esibirsi sarà il giovane Quartetto Dàidalos, composto dai violinisti Anna Molinari e Paolo Vuono, dal violista Lorenzo Lombardo e dalla violoncellista Lucia Molinari.

Il concerto Verdi da camera propone due trascrizioni per quartetto dell’aria Quando le sere al placido (da Luisa Miller) e del coro Và pensiero di Giuseppe Verdi. La prima, pubblicata da Ricordi nel 1850, è ad opera di Emanuele Muzio, unico allievo di Verdi e poi suo collaboratore, mentre la trascrizione del celebre coro tratto dal “Nabucco” è del contemporaneo compositore polacco Jakub Kowalewski. Verrà eseguito anche l’unico quartetto di Verdi, il Quartetto in mi minore, composto nel 1873 quando si trovava a Napoli con Giuseppina Strepponi. Anche altri compositori dell’Ottocento si cimentarono nella musica da camera per interpretare la sfida musicale del tempo, come Gaetano Donizetti che compose diciotto quartetti per archi e che rappresenta il contributo italiano più consistente alla forma “colta” della musica da camera dell’Ottocento. Il Quartetto Dàidalos eseguirà il suo Quartetto n.5 in mi minore (1818).

Programma:

Giuseppe Verdi (1813 – 1901), Quando le sere al placido (da Luisa Miller, trascrizione di Emanuele Muzio)

Gaetano Donizetti (1797 –1848), Quartetto per archi n.5 in mi minore

Giuseppe Verdi, Quartetto per archi in mi minore

Giuseppe Verdi, Và pensiero (da Nabucco, trascrizione di Jakub Kowalewski)

Ingresso gratuito con prenotazione.

80 biglietti gratuiti potranno essere riservati online sul sito www.palazzomarinoinmusica.it a partire dalle 10.00 di giovedì 28 febbraio. Altri 40 biglietti saranno disponibili presso la biglietteria delle Gallerie d’Italia – Piazza Scala in Piazza della Scala 6, a partire dalle ore 10.00 di giovedì 28 febbraio. Sarà possibile ritirare fino a due biglietti a persona.

Con i primi due appuntamenti musicali della Stagione 2019 (febbraio e marzo), Palazzo Marino in Musica accompagna la mostra Romanticismo, allestita alle Gallerie d’Italia – Piazza Scala e al museo Poldi Pezzoli di Milano, offrendo al pubblico l’occasione per spaziare fra i diversi linguaggi dell’espressione artistica. L’ottava edizione di Palazzo Marino in Musica proseguirà ad aprile con la seconda parte di stagione dal titolo “Classico, Neo-Classico? Razionalità ed equilibrio nella civiltà musicale Europea.”: sei appuntamenti (7 aprile – 3 novembre 2019) musicali dedicati al concetto di “classico” in musica.

La rassegna Palazzo Marino in Musica, realizzata in collaborazione con la Presidenza del Consiglio Comunale, è sostenuta da Intesa Sanpaolo ed è organizzata dall’Associazione EquiVoci Musicali. La direzione artistica è a cura di Davide Santi e Rachel O’Brien. Consulente artistico è il prof. Ettore Napoli. Media partner della stagione 2019 è la rivista Amadeus.

Redazione