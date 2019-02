Milano. Ruba Ferrari a Genova e la parcheggia sotto casa in via Cusago a Baggio

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 febbraio 2019 – Ieri sera, una pattuglia della Polizia di Stato, durante un servizio di controllo del territorio, giunti in via Cusago a Baggio hanno notato una Ferrari F430 parcheggiata con targa francese.

Gli agenti, insospettiti, alla vista di quell’auto, insolita per il posto, hanno fatto un controllo al terminale. Il sospetto è diventato certezza: l’auto era stata rubata ieri a Genova.

Così hanno atteso che qualcuno tornasse a prenderla e gli agenti si sono trovati di fronte ad un rom 35enne, che aveva contattato online il venditore della Ferrari e si erano accordati per un incontro in Liguria e un prezzo di 100mila euro. Al momento di versare la cifra, però, il rapinatore ha estratto una pistola ed è fuggito con l’auto a Baggio parcheggiandola in via Cusago. Per l’uomo è scattata la denuncia.

V. A.