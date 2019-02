PAULLESE. TERZI: DALLA REGIONE IMPEGNO CONCRETO PER AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D’ADDA

(mi-lorenteggio.com) Cremona, 27 febbraio 2019 – “Abbiamo stanziato 18 milioni di euro

per il potenziamento della Paullese relativamente al tratto che

comprende la realizzazione del nuovo ponte sull’Adda, a

testimonianza di quanto per noi quest’opera sia strategica”.

Lo ha ricordato l’assessore regionale alle Infrastrutture,

Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, durante

la seduta congiunta del Consiglio provinciale di Cremona e la

Commissione Affari generali Città Metropolitana. Erano presenti

anche il presidente della Provincia di Cremona, Davide Viola, e

il vicesindaco della Città Metropolitana di Milano, Arianna

Censi.

“L’impegno da parte nostra non è mai venuto meno anche nelle

fasi successive al finanziamento. Abbiamo sempre fatto il

possibile per contribuire a sbrogliare una matassa resa

complicata da diversi aspetti procedurali. Grazie al lavoro di

collaborazione istituzionale messo in campo in questi mesi – ha

concluso Terzi – stanno venendo meno una serie di ostacoli che

avevano rallentato l’iter. La Regione ha fatto e continuerà a

fare la sua parte, anche in ordine a un’eventuale revisione dei

costi”.

Redazione