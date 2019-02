“Prima le persone”, ci sarà anche Buccinasco

L’Amministrazione comunale, in prima linea per i diritti e per l’inclusione, aderisce

all’iniziativa “People – Prima le persone” che si terrà a Milano sabato 2 marzo. Perché

nessuno resti indietro. Perché ciascuno di noi è prima di tutto persona

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 27 febbraio 2019 – Una grande iniziativa pubblica per dire che vogliamo un mondo che metta al centro le persone.

Il Comune di Buccinasco risponde all’appello di PEOPLE – PRIMA LE PERSONE e sarà presente alla

manifestazione nazionale in programma sabato 2 marzo a Milano promossa da associazioni, enti,

sindacati (tra cui Acli Milano, Monza e Brianza, Comunità S. Egidio, Casa della Carità, Amnesty

International Italia, Medici Senza Frontiere, Libera Milano, Anpi, Camera del Lavoro di Milano).

Inclusione, pari opportunità e una democrazia reale per un Paese senza discriminazioni, senza

muri, senza barriere: “Sono i valori in cui crediamo – spiega Luisa Pezzenati, consigliera comunale

con delega all’Integrazione sociale – e che cerchiamo di tradurre concretamente con politiche sociali

che hanno come obiettivo di non lasciare indietro nessuno. Per questo riteniamo doverosa

l’adesione a People e saremo presenti alla manifestazione del 2 marzo, i principi che la ispirano sono

i medesimi che stanno alla base delle politiche di inclusione della nostra Amministrazione. È

importante battersi per il riscatto dei più deboli e contro ogni forma di discriminazione”.

Redazione