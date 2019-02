Rozzano. Tre donne investite in due incidenti stradali

(mi-Lorenteggio.com) Rozzano, 27 febbraio 2019 – Stamane, in due incidenti distinte tre donne sono rimaste investite e sono state portate in ospedale.

Il primo sinistro è avvenuto intorno alle ore 10.40, in via delle Mimose, all’altezza del civico 16, quando una donna di 79 anni, in prossimità delle strisce pedonali, è stata urtata da un veicolo, cadendo a terra. Sul posto è giunta la Polizia Locale e un’ambulanza, che, ha trasportato la donna in codice giallo all’Humanitas.

Poco, dopo, intorno alle ore 11.15, in via Alberelle, all’altezza dell’incrocio del civico 31, un 74enne, per un malore, ha perso il controllo della propria vettura, invadendo la carreggiata opposta e dopo aver distrutti i cordoli spartitraffico, ha investito una donna di 49 anni e una di 50 anni.

Sul posto è atterrato l’elisoccorso, il cui personale medico, dopo aver stabilizzato le due ferite, ha deciso di trasferirle in ospedale con l’ambulanza. Così due ambulanze, una della Croce Viola Rozzano e una della Croce Bianca, hanno trasportato le due ferite in codice giallo all’Humanitas di Rozzano. Una terza ambulanza ha trasferito al Policlinico di Milano, in codice verde, l’uomo, in stato di shock.

Sul luogo di entrambi i sinistri stradali è giunta la Polizia Locale per i rilievi.

V. A.