TRAFFICO ILLECITO RIFIUTI. CATTANEO E DE CORATO: BENE ARRESTI, CONTINUIAMO A VIGILARE E TENERE ALTO LIVELLO DI GUARDIA

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 27 febbraio 2019 – L’assessore regionale all’Ambiente e

Clima, Raffaele Cattaneo, ha rivolto un “ringraziamento sentito

alle Forze dell’ordine che, attraverso controlli attenti sul

territorio, sono riusciti a individuare le persone ritenute

responsabili di una serie di illeciti in tema di rifiuti che

hanno coinvolto la Lombardia”.

“Probabilmente, se l’esito delle indagini sarà confermato – ha

aggiunto – sono gli stessi autori anche dell’incendio al sito di

stoccaggio Ipb di via Chiasserini che nell’ottobre scorso ha

interessato l’area di Milano. Dobbiamo continuare a vigilare e

tenere alto il livello di guardia lavorando con impegno e

sinergia tra istituzioni e soggetti preposti al controllo, così

come proposto da Regione attraverso la costituzione di tavoli

con le prefetture”.

Soddisfazione per l’esito delle indagini è stata espressa anche

dall’assessore alla Sicurezza, Polizia locale e Immigrazione,

Riccardo De Corato che, nel ribadire il ringraziamento per gli

arresti di questa mattina, ha sottolineato come “su un tema così

sensibile sia sempre necessario porre in essere tutte le azioni

utili, anche in un’ottica di prevenzione, per evitare che si

ripetano in futuro. Ho già preso contatti, anche in applicazione

della legge regionale vigente, con gli organi competenti per

fare in modo che si possano costituire nuclei dedicati al

contrasto di tali reati”.