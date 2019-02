Carnevale tutti insieme a Buccinasco

Da domani venerdì 1 marzo alla grande festa di sabato 9 marzo, con sfilata e spettacoli, molte le iniziative organizzate da Comune, biblioteca e associazioni

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 28 febbraio 2019 – Dopo il successo dello scorso anno, l’Amministrazione comunale torna a organizzare la festa di Carnevale gratuita all’aperto invitando famiglie, bambini, ragazzi e associazioni a vivere un pomeriggio tutti insieme sabato 9 marzo, ultimo giorno del Carnevale ambrosiano. Il ritrovo è alle ore 14.30 a Romano Banco, nella piazza davanti alla Sala Consiliare (via Vittorio Emanuele 7). Da lì, guidati dalla Banda Civica “G. Verdi” di Buccinasco, tutti insieme sfileremo fino al parco Spina Azzurra dove la festa proseguirà tra balli, musica e un favoloso spettacolo di magia per tutti i bambini. Sul palco allestito al Parco Spina Azzurra, in collaborazione con l’associazione Accademia dei Poeti Erranti, si terrà lo spettacolo del mago prestigiatore Lormant e, a seguire, intrattenimento musicale con baby dance. A concludere gli spettacoli, l’associazione Van-ghè con musica dal vivo e danze popolari che coinvolgeranno anche il pubblico presente. Presenti con il loro stand anche la Protezione Civile che offrirà il truccabimbi ai più piccoli e l’associazione AIDO con caramelle e altre sorprese, la Croce Rossa con prove gratuite di pressione, frequenza cardiaca, glicemia. E poi tanta musica, palloncini, zucchero filato e frittelle. In caso di pioggia la festa si terrà alla Cascina Robbiolo (via Aldo Moro 7) dalle ore 15 (fino a esaurimento posti).

Ma il Carnevale si festeggia già da domani. Venerdì 1 marzo appuntamento in biblioteca alle ore 17 per “Ti conosco, mascherina”, un pomeriggio da favola con lettura e laboratorio creativo per bambini dai 4 ai 7 anni (massimo 20 bambini). Domenica 3 marzo l’associazione Artemizia propone “4 chiacchiere con gli artisti”: aspettando il Carnevale un pomeriggio artistico e pittorico in compagnia dei grandi artisti dell’arte. Mirò, Kandinskij, Klee… condurranno alla scoperta della loro arte e si dipingeranno maschere alla loro maniera. Il laboratorio è aperto a tutti, grandi, piccoli, genitori, nonni. Appuntamento alla Cascina Robbiolo alle ore 15 con ingresso libero (per info e adesioni: Sandra 347 4330919 – Katia 347 6862837). Giovedì 7 marzo sarà il Centro Civico Anziani (CCAB) di via Marzabotto a organizzare una festa colorata per tutti i bambini, il “Carnevale dei bambini” con giochi e merenda dalle 16.30 alle 18.30 (ingresso libero).

