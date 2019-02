Infortuni sul lavoro. Elisoccorso in azione a Gaggiano e Marcallo con Casone: quattro feriti – FOTO

(mi-Lorenteggio.com) Gaggiano, 28 febbraio 2019 – Stamane, l’elisoccorso è intervenuto in due ditte per incidenti sul lavoro.

Il primo episodio si è verificato alle ore 7.20 a Marcallo con Casone, in un’azienda chimica sita in via Fratelli Kennedy al civico 75. Qui, un operaio di 50 anni è rimasto ustionato al volto e in parte del corpo, presumibilmente, per una fiammata ad un prodotto chimico al quale stava lavorando. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso e l’elisoccorso da Bergamo. L’uomo è stato trasportato in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano in codice giallo.

L’altro episodio si è verificato in via delle Fiandre, 19 a Gaggiano, dove tre operai, uno di 45 anni, uno di 59 anni e uno di 60 anni, sono rimasti feriti mentre lavoravano su impianto, quando, la conduttura di macchinario si è improvvisamente guastata e li ha colpiti staccandosi. Anche qui è atterrato l’elisoccorso e non è stato necessario il suo utilizzo; infatti, uno degli operai è stato trasportato in codice giallo con un’ambulanza della Croce Viola Rozzano all’Ospedale San Paolo di Milano, l’altro all’Humanitas, in codice verde, con un’ambulanza della Croce Rossa Milano. Sul posto sono giunti anche i vigili del Consorzio dei Navigli, per ricostruire quanto accaduto.

In foto l’episodio di Gaggiano (foto di Antonio Varieschi):

V. A.